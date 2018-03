Papst-Brief Benedikt kritisiert "törichten" Vergleich mit Franziskus

Papst Benedikt lehnt vereinfachte Vergleiche mit Papst Franziskus ab. Es sei ein "törichtes Vorurteil, wonach Papst Franziskus bloß ein praktisch veranlagter Mann ohne besondere theologische und philosophische Bildung sei, während ich selbst nur ein Theoretiker der Theologie gewesen wäre, der wenig vom konkreten Leben eines heutigen Christenmenschen verstanden hätte", schrieb Benedikt XVI. in einem Brief an den Präfekt des vatikanischen Kommunikationssekretariats.

Aus dem Schreiben an Dario Viganò zitierte das offizielle Vatikan-Nachrichtenportal "Vaticannews". Anlass für Benedikts Brief war die Vorstellung einer Buchreihe, in denen Theologen "Die Theologie von Papst Franziskus" untersuchen.

Die Bücher über Franziskus zeigten "zu Recht, dass Papst Franziskus ein Mann tiefer philosophischer und theologischer Bildung ist", so Benedikt, "und sie helfen somit, die innere Kontinuität zwischen den beiden Pontifikaten zu sehen, wenn auch mit allen Unterschieden in Stil und Temperament".

Franziskus wurde am 13. März vor fünf Jahren nach dem Rücktritt des Deutschen Benedikt XVI. zum Katholiken-Oberhaupt gewählt. Am Wochenende feierte er sein fünfjähriges Amtsjubiläum.

Verändert er die Kirche - oder hat die Kirche ihn verändert? Fünf Jahre Papst Franziskus Reformer im Intrigenstadl

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge ist weniger als die Hälfte der Deutschen der Meinung, dass Papst Franziskus seit seinem Amtsantritt wesentliche Veränderungen in der katholischen Kirche erzielt hat.

Das Versprechen des Papstes, entschlossener gegen Kindesmissbrauch vorzugehen, sehen 17 Prozent der Befragten nicht erfüllt: Sie finden, dass Franziskus den Kampf gegen Missbrauch nicht entscheidend verstärkt hat. Jeder Fünfte wünscht sich, dass er auf diesem Feld künftig noch mehr tun möge.

Auch die Haltung der Kirche gegenüber Homosexuellen hat sich nach Ansicht der Befragten nicht verändert. Auch was die Reform der Vatikan-Finanzen, die Annäherung an die evangelische Kirche sowie die Öffnung der Kirche für Frauen angeht, nehmen nur einige wenige Veränderungen wahr.

Mehrheit glaubt nicht an Rücktritt von Franziskus

Viele Menschen scheinen aber gar nicht zu verfolgen, was der erste Papst aus Südamerika im Einzelnen tut - oder schlicht keine Meinung dazu zu haben: 31 Prozent der Befragten beantworteten die Frage, in welchem Bereich Franziskus die Kirche am stärksten verändert habe, mit "weiß nicht" oder machten keine Angabe.

Damit einher geht auch, dass sich mehr als ein Drittel der Befragten weder zufrieden noch unzufrieden mit dem katholischen Kirchenoberhaupt zeigt. Jeder Zweite (49 Prozent) ist aber trotz der verbreiteten Wahrnehmung, dass es wenig Veränderungen gebe, tendenziell zufrieden mit dem, was der Papst erreicht hat.

In einem Punkt ist sich die Mehrheit der Befragten einig: Dass Franziskus anders als sein Vorgänger Benedikt bis an sein Lebensende Papst bleiben wird. Nur 20 Prozent sind der Ansicht, dass er ebenfalls freiwillig zurücktreten wird.