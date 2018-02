Emeritierter Papst Benedikt XVI. "Die Kräfte schwinden"

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. befindet sich auf der "Pilgerfahrt zum Hause des Herrn". So beschreibt es der 90-Jährige in einem Leserbrief an den Mailänder "Corriere della sera".

Demnach bereitet sich Joseph Ratzinger, der als zweiter deutscher Papst in die Geschichte einging, auf den Tod vor. Seine körperlichen Kräfte würden ihn langsam verlassen, so Benedikt XVI.

Anlass des Briefes vom 5. Februar waren zahlreiche Zuschriften von Lesern des "Corriere", die sich nach dem Befinden des ehemaligen Pontifex erkundigt hatten. Benedikt zeigte sich bewegt über die Sorge der Menschen. Es sei für ihn eine große Gnade, auf dem "manchmal ein wenig ermüdenden letzten Wegstück" eine derartige Zuneigung und Güte zu erfahren, wie er sie sich nicht vorgestellt habe.

Das neunzeilige Schreiben des ehemaligen Oberhauptes der Katholiken vermittle "starke, wahre und informelle Worte", freuten sich die Zeitungsmacher.

So wurde Joseph Ratzinger zu Benedikt XVI. Kinderfoto: Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1932. Aufgewachsen in einer erzkatholisch-bayerischen Familie, wurde er schon in frühester Kindheit stark von der Kirche geprägt. Gruppenfoto von 1935: Der achtjährige Joseph Ratzinger (erste Reihe, Sechster v.l.) feiert seine Erstkommunion. Dieses Klassenfoto wurde 1937 aufgenommen: Es zeigt den zehnjährigen Joseph Ratzinger in der ersten Reihe (Zweiter v.l.). Er besuchte eine Schule in Aschau am Inn. Familie Ratzinger (1951): Joseph (oben rechts) mit seinem vier Jahre älteren Bruder Georg (oben links), seiner Schwester Maria (unten links) und den Eltern Maria und Joseph. Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger (r.) Theologie, zunächst an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising, dann an der Universität München. Am 29. Juni 1951 empfing er zusammen mit seinem Bruder Georg (l.) in Freising die Priesterweihe. 1952 hielt Ratzinger eine Bergmesse in Ruhpolding. Ein Jahr später promovierte er mit einer Arbeit zum Thema "Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche" zum Doktor der Theologie. Ratzinger im Sommer 1960 in der Bibliothek des Seminars in Bonn: Im Jahr zuvor war er an die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität auf den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie berufen worden. Zwischen 1962 und 1965 nahm der Kölner Kardinal Josef Frings (r.) den jungen Ratzinger als Berater und Redenschreiber mit zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das steigerte die Bekanntheit Ratzingers in Kirchenkreisen schlagartig. Papst Paul VI. ernannte Ratzinger 1977 zum Erzbischof von München und Freising. In seiner ersten Predigt nach der feierlichen Weihe im Münchner Liebfrauendom griff Ratzinger seinen Wahlspruch "Mitarbeiter der Wahrheit" auf und bat: "Seien wir Kirche, seien wir alle Mitarbeiter der Wahrheit." Im selben Jahr stieg Ratzinger auf zum Kardinal - und wurde in München gefeiert. Papst Johannes Paul II., am 19. November 1980 in München, hinter ihm Kardinal Joseph Ratzinger: Knapp ein Jahr später wurde Ratzinger als Kurienkardinal nach Rom berufen und zum Präfekten der Römischen Glaubenskongregation ernannt - der höchsten Instanz für Interpretation und Verteidigung der katholischen Lehre. Der Deutsche war mehr als zwei Jahrzehnte lang einer der engsten Mitarbeiter des Pontifex. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß überreichte Ratzinger im Februar 1982 als Abschiedsgeschenk ein Kruzifix aus Porzellan. Aus dem einst einigermaßen progressiven Theologen wurde ein immer konservativerer Kirchenmann. Johannes Paul II. und sein Kardinal Ratzinger besetzten folgerichtig das Bischofs- und Kardinalskollegium in der langen Amtszeit des polnischen Papstes durchweg mit konservativen Männern. Hier sind die beiden im April 2003 zu sehen. Den Höhepunkt von Ratzingers kirchlicher Laufbahn markierte die Wahl zum Papst im April 2005. Obwohl Ratzinger nach eigener Aussage "betete, dass ein anderer gewählt wird", machte ihn das Konklave im vierten Wahlgang mit Zweidrittelmehrheit zum Pontifex. Der 265. Nachfolger des heiligen Petrus nahm den Namen Benedikt XVI. an. Ratzinger war der erste Deutsche auf dem Heiligen Stuhl seit fast 500 Jahren. Anfang April 2005 hatten Millionen Gläubige Johannes Paul II. beweint, der im Alter von 84 Jahren gestorben war. Hier segnete Ratzinger den Sarg während der Beisetzungsfeier im Vatikan. 18. bis 21. August 2005: Papst Benedikt XVI. besuchte auf seiner ersten Auslandsreise Deutschland. Vor einer Million Pilger feierte er beim Weltjugendtag auf dem Kölner Marienfeld einen Gottesdienst. Veröffentlichung der ersten Enzyklika "Deus caritas est" (Gott ist die Liebe): Das Lehrschreiben hebt die zentrale Bedeutung von Liebe und Barmherzigkeit für das Zusammenleben der Menschen und das Handeln der Kirche hervor. Hier unterzeichnete Benedikt XVI. im Januar 2006 die Enzyklika im Beisein von Erzbischof Leonardo Sandri. 28. Mai 2006: Auf seiner Polenreise besuchte Benedikt XVI. das NS-Konzentrationslager Auschwitz. September 2006: Der Papst traf in München Kanzlerin Angela Merkel und den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler. Beim Besuch seiner bayerischen Heimat zitierte Benedikt XVI. in Regensburg den byzantinischen Kaiser Manuel II. aus dem 14. Jahrhundert, wonach der muslimische Prophet Mohammed "nur Schlechtes und Inhumanes" gebracht habe. Aus dem Zusammenhang gerissen, löste das Zitat weltweite Proteste von Muslimen aus, wie hier in der irakischen Stadt Basra. Benedikt XVI. vor dem Grab von Johannes Paul I. (2006): Ratzinger wollte die Einheit der Kirche bewahren. Und er hielt deshalb trotz aller Kritik an den Werten fest, die er als überlebensnotwendig ansieht. So blieben lange geforderte Reformen etwa beim Zölibat oder der Sexualmoral aus. Paukenschlag am 11. Februar 2013: Benedikt XVI. erklärt seinen Rücktritt zum Monatsende. In seiner Ansprache sagte der Papst in lateinischer Sprache, er spüre das Gewicht der Aufgabe, dieses Amt zu führen, habe lange über seine Entscheidung nachgedacht und sie zum Wohl der Kirche getroffen. Er betonte, in der heutigen, sich schnell wandelnden Welt sei "körperliche wie seelische Kraft" notwendig, um an der Spitze der katholischen Kirche zu stehen. "Viva il papa!"-Rufe und Standing Ovations: Die Aschermittwochsmesse Benedikts XVI. im Petersdom geriet zur überwältigenden Abschiedsfeier. Der Papst nahm am 27. Februar 2013 Abschied - und unzählige Pilger wollten dabei sein. Sie strömten auf den Petersplatz, um die letzte Generalaudienz von Benedikt XVI. zu erleben. Letzter öffentlicher Auftritt als Papst: Benedikt XVI. wandte sich in der Sommerresidenz Castel Gandolfo ein letztes Mal an die Gläubigen. Er sei glücklich, bei ihnen zu sein, sagte er am 28. Februar. Dann zog er sich zurück. Zuvor hatte er gemeinsam mit seinem Privatsekretär Georg Gänswein in einem Hubschrauber den Vatikan verlassen. Die Schweizer Garde und viele Mitarbeiter der Kurie verabschiedeten ihn im Innenhof hinter dem Apostolischen Palast mit Applaus. Anfang Mai 2013 kehrte der emeritierte Papst Benedikt XVI. in den Vatikan zurück. Er zog mit seinem Privatsekretär Gänswein und vier Schwestern in das renovierte Kloster in den Vatikanischen Gärten ein. Dort ist er noch immer zu Hause. Spitzentreffen der Stellvertreter: Im Februar 2014 trat Joseph Ratzinger, besser bekannt als Ex-Papst Benedikt XVI., öffentlich auf - bei der feierlichen Erhebung neuer Kardinäle. Dabei begrüßte ihn sein Nachfolger, Papst Franziskus. Dieses Foto zeigt Benedikt XVI. am 17. April vor dem Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten bei einer kleinen Nachfeier zu seinem 90. Geburtstag. Unter anderem war der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer zu Besuch.

Seit seinem Rücktritt aus Altersgründen im Jahr 2013 - dem ersten eines Papstes in der Neuzeit - lebt Joseph Ratzinger weitgehend zurückgezogen in einem kleinen Kloster im Vatikan. Bei ihm ist sein Privatsekretär Georg Gänswein, der 2016 gesagt hatte, dass Benedikt "wie eine Kerze langsam und in Ruhe" verlösche.

Ein hoher Prälat im Vatikan erklärte im vergangenen Jahr, der emeritierte Papst habe die Kontrolle über seine Hände verloren, könne kein Klavier mehr spielen und sei in seiner Sehfähigkeit stark eingeschränkt. Er sei aber "geistig vollkommen klar" und erinnere sich "an alles".

Aus dem Vatikan verlautet, Benedikt zelebriere jeden Tag die Messe, bete viel, empfange ab und zu Besucher und beantworte seine umfangreiche Korrespondenz. Am Abend hört er demnach Fernsehnachrichten, außerdem erhalte er mehrere katholische Tageszeitungen und theologische Publikationen. Seinen 91. Geburtstag feiert der im bayerischen Marktl geborene Benedikt am 16. April.