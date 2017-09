Papstbesuch in Kolumbien Friedensstifter unter Druck

Eigentlich sollte es ein Heimspiel sein für Papst Franziskus, wenn er an diesem Mittwoch auf dem Flugplatz El Dorado in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá landet. Während in vielen Teilen der Welt die Kriegsangst wächst, kommen aus dem einstigen Krisenland seit Monaten vor allem gute Nachrichten: Die Regierung und die marxistische Guerilla Farc haben Frieden geschlossen, die Wirtschaft läuft vergleichsweise gut, der Tourismus blüht.

Wenige Tage vor dem Papstbesuch gaben dann auch noch die Unterhändler der Regierung und Kolumbiens zweitgrößter Guerilla ELN in Quito bekannt, dass sie sich auf eine vorläufige Waffenruhe geeinigt haben. Die soll zwar vorerst nur bis Januar gelten, doch sie könnte der erste Schritt sein auf dem schwierigen Weg zu einem dauerhaften Friedensabkommen.

Der Papst, so heißt es, habe bei der Vereinbarung in Quito Pate gestanden. Franziskus hatte auch im Hintergrund mitgeholfen, das Friedensabkommen mit der Farc in Havanna unter Dach und Fach zu bringen.

Kolumbiens linke Guerrilleros mögen diesen Pontifex, er kennt die sozialen Nöte Lateinamerikas und spricht ihre Sprache. Befreiungstheologen haben die Aufstandsbewegungen in Lateinamerika ideologisch unterstützt; die ELN wurde sogar einst von einem Priester gegründet. Heute widmet sie sich allerdings wenig christlichen Aktivitäten wie Entführungen und der Sprengung von Ölpipelines.

DPA Der Papst vor dem Abflug in Rom

Wut auf die Guerrilleros

Da liegt denn auch die größte Herausforderung für Franziskus auf seiner fünftägigen Kolumbienreise: Die Guerrilleros sind bei den meisten Kolumbianern zutiefst verhasst, sie gelten als Banditen und Terroristen. Bei einem ersten Referendum vor fast einem Jahr hatte eine knappe Mehrheit das Friedensabkommen mit der Farc rundherum abgelehnt, die Anzahl der Gegner hat Umfragen zufolge in den vergangenen Monaten noch zugenommen. Viele Kolumbianer sind dagegen, dass den Guerrilleros automatisch Sitze im Parlament zugesprochen werden. Sie fürchten, dass ihre Anführer, die sie für Morde, Entführungen und Drogenhandel verantwortlich machen, straflos ausgehen.

Der oberste Vertreter dieser Kolumbianer, die sich von Präsident Juan Manuel Santos verraten und verkauft fühlen, ist der konservative Ex-Staatschef Alvaro Uribe. Franziskus hatte während einer Audienz in Rom versucht, die beiden tief verfeindeten Streithähne zu versöhnen - und war gescheitert.

Auf seiner Reise wird er jetzt zur Versöhnung aller Kolumbianer aufrufen - doch dass seine Botschaft auch ankommt, ist längst nicht ausgemacht, das Land ist tief gespalten. Die meisten Kolumbianer sind zwar gläubige Katholiken, sie werden dem Papst einen würdigen Empfang bereiten. Doch viele sehen ihn nicht als neutralen Friedensstifter, sondern als Partei.

Franziskus zählte zwar nie zu den Befreiungstheologen, doch seit seiner Zeit als Jesuitenpriester in Buenos Aires steht er den Linksperonisten in seiner Heimat Argentinien nahe. Mit der peronistischen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner kann er besser als mit dem amtierenden Konservativen Maurício Macri. Er verfügt über gute Beziehungen zu Kubas Raúl Castro; viele Dissidenten dagegen klagen, dass der Vatikan ihre Nöte ignoriere. Der stramm antikommunistische Papst Johannes Paul II. verstand sich ebenfalls blendend mit Fidel Castro, doch er bekam diesen politischen Eiertanz besser hin.

Priester fühlen sich im Stich gelassen

DPA Vorbereitungen auf Papstbesuch in Villavicencio

Vor allem sein langes Schweigen zu den Zuständen in Venezuela hat Franziskus in Misskredit gebracht: Er hält sich mit Kritik an dem diktatorischen Regime in Caracas zurück. Seine Vermittlungsbemühungen in Venezuela scheiterten, weil er nach Ansicht der Gegner von Nicolás Maduro zu nachsichtig mit dem Präsidenten war; der Papst habe sich einspannen lassen, kritisieren sie. Bei den demokratischen Kräften im Land ist sein Ruf als Friedensbringer daher angeschlagen, auch der Klerus klagt hinter vorgehaltener Hand über Rom. Viele Priester und Bischöfe, die klar gegen die Repression der Maduro-Schergen Stellung bezogen haben, fühlen sich von Franziskus im Stich gelassen.

In Bogotá will Franziskus sich mit einer Delegation venezolanischer Bischöfe treffen. Lange war unklar, ob das Treffen zustandekommen würde. Aber viele Gläubige würden es als Affront sehen, wenn Franziskus durch Kolumbien reist, das wie keine andere Nation von dem Drama im Nachbarland in Mitleidenschaft gezogen wird, und kein Wort zu Venezuela verliert.

Mit einem vagen Aufruf zur Versöhnung werden sie sich kaum zufriedengeben.