Katholische Kirche Franziskus verlängert Mandat für Kinderschutzkommission

Die päpstliche Kinderschutzkommission wird weiterarbeiten. Im Dezember hatte Franziskus nach drei Jahren das Mandat des Gremiums auslaufen lassen. Nun sollen die Experten ihre begonnene Arbeit fortsetzen - allerdings in etwas anderer Zusammensetzung.

Im vergangenen Jahr hatten zwei prominente Mitglieder, die selbst Missbrauchsopfer waren, der Kommission den Rücken gekehrt. Die Irin Marie Collins nannte als Gründe Frust über die langsame Arbeit der Kommission und die Hürden, die dem Gremium im Vatikan im Weg stünden.

In Zukunft soll die Kommission weiter vom Bostoner Erzbischof Sean Kardinal O'Malley geleitet werden und insgesamt 17 Mitglieder haben, die den Papst beraten. Neun Mitglieder wurden neu ernannt. Auch künftig gehören dem Gremium wieder Missbrauchsopfer an.

Papst Franziskus war unter Druck geraten, nachdem er den mutmaßlichen chilenischen Missbrauchsvertuscher Juan Barros Madrid öffentlich in Schutz genommen hatte. Der heutige Bischof soll nicht nur über Missbrauch geschwiegen, sondern ihm auch in mehreren Fällen beigewohnt haben, berichtete ein Opfer. Franziskus hatte daraufhin Erzbischof Charles Scicluna damit beauftragt, in dem Fall neu zu ermitteln und das mutmaßliche Missbrauchsopfer Juan Carolos Cruz anzuhören.