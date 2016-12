Mit Blick auf die Donau Vermisster Mann lebte in einer Höhle

Ein seit mehr als zwei Jahren vermisster Mann ist in einer Höhle bei Pentling in Bayern gefunden worden. Der 65-Jährige habe nach eigenen Angaben bereits mehrere Monate in der Höhle mit Blick auf die Donau gelebt, teilte die Polizei mit.

Der Mann war im September 2014 von seiner schwangeren Frau im nordrhein-westfälischen Münster als vermisst gemeldet worden. Trotz Suchmaßnahmen der Polizei blieb er verschollen, bis er nun Anwohnern auffiel. Die Beamten nahmen den 65-Jährigen mit auf die Wache, wo er eine Nacht im Warmen verbrachte - und darüber informiert wurde, dass er zwischenzeitlich Vater eines Sohnes geworden ist.

Warum der Mann seine damals schwangere Ehefrau verließ und in einer Höhle lebte, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Der Mann wird derzeit in einer städtischen Unterkunft in Pentling betreut und soll von einem Amtsarzt untersucht werden.