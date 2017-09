Piraten verbummeln Rekord Arrrrrrrr!

Die Stadt Penzance in Cornwall, am südwestlichen Zipfel Englands, kämpft seit Jahren um einen merkwürdigen Rekord. Sie will mit der größten Ansammlung von Menschen, die sich als Piraten verkleidet haben, ins Guinness-Buch. Aktueller Rekordhalter mit mehr als 14.200 "Piraten" ist Hastings.

Als Pirat qualifiziert sich, wer mindestens zwei entsprechende Accessoires bei sich führt, also zum Beispiel einen Hut, eine Augenklappe oder eine Totenkopf-Fahne. Der jüngste Rekordversuch von Penzance misslang - auch, weil sich am 27. August viele Piraten zum Zeitpunkt der Zählung nicht in der dafür vorgesehenen Zone eingefunden hatten, sondern noch in den umliegenden Kneipen saßen.

Für Dick Cliffe, den Bürgermeister der Stadt, war die Veranstaltung trotzdem ein Erfolg. Ein großer Spaß für die ganze Familie, wie er sagt. Er weiß, dass der Rekordversuch für Außenstehende schräg wirken mag. Deshalb erklärt er gerne, was es damit auf sich hat.

SPIEGEL ONLINE: Mr. Cliffe, wie kamen Sie auf die Idee mit dem Piraten-Rekord?

Cliffe: Wir haben vor ein paar Jahren durch Zufall gesehen, dass es im Guinness-Buch jede Menge seltsame Rekorde gibt, unter anderem den für die größte Piraten-Ansammlung. Wegen unserer Geschichte schien es logisch, uns daran zu versuchen.

SPIEGEL ONLINE: Wegen Ihrer Geschichte?

Cliffe: Ja. "Die Piraten von Penzance" ist im englischen Sprachraum ein feststehender Begriff, wegen der gleichnamigen komischen Oper. Cornwall hat eine enge Verbindung zur Piraterie. Früher haben Piraten von hier Schiffe aus anderen Ländern angegriffen. Vor unseren Küsten haben aber auch Piraten aus Nordafrika örtliche Fischerboote überfallen und Männer, Frauen und Kinder verschleppt.

SPIEGEL ONLINE: Klingt nicht nach Familienspaß.

Cliffe: Das stimmt. Eigentlich gibt es nichts Romantisches an der Piraterie. Das ist Folklore. Wir waren hier in Cornwall schon immer ein bisschen anders. Wir denken gerne unabhängig und zeigen es dem Establishment. Über viele Jahre gab es bei uns kleinere Piraten-Events. 2011 haben wir Hastings tatsächlich den Rekord abgenommen, ihn danach aber wieder verloren. 2014 wollten wir ihn zurückerobern. Uns fehlten nur 77 Piraten. Leider gab es hinterher ziemlich viel Aufregung.

SPIEGEL ONLINE: Worüber?

Cliffe: Die Stadt hat sich mit dem Rekordversuch übernommen und Geld ausgegeben, das nicht genehmigt war. Einige Mitglieder des Stadtrats wollten die Angelegenheit vertuschen. Ich war damals noch nicht im Amt und habe mich für Transparenz eingesetzt. Als alles rauskam, war das natürlich ziemlich peinlich.

Zur Person Penzance Town Council Dick Cliffe, 64 Jahre alt, ist seit 2013 im Stadtrat von Penzance und wurde im Mai 2017 zum Bürgermeister gewählt. Zuvor war er 29 Jahre lang bei der britischen Luftwaffe als Ingenieur beschäftigt.

SPIEGEL ONLINE: Wofür wurde das Geld ausgegeben?

Cliffe: Bei so einem Event kommt viel zusammen. Allein die Leute vom Guiness-Buch, die den Rekordversuch überwachen sollten, haben 4000 Pfund gekostet. Die haben natürlich die besten Hotels der Stadt gewählt. Wir haben auch Piraten-Zubehör gekauft und unter den Teilnehmern verteilt. So entstand der Eindruck, dass unsere Stadt Tausende Pfund für aufblasbare Papageien aus dem Fenster geworfen hat. Die Zeitungen im ganzen Land haben darüber berichtet. Das gab ein paar schöne Schlagzeilen.

SPIEGEL ONLINE: Zum Beispiel?

Cliffe: Kennen Sie den Piraten Long John Silver aus dem Roman "Die Schatzinsel"? Eine Zeitung schrieb "Long gone silver". Wir haben daraus gelernt und unsere Finanzverwaltung neu aufgestellt. Dieses Jahr hat die Stadt nur wenig Geld dazu gegeben.

SPIEGEL ONLINE: Das war aber nicht der Grund für den verpassten Rekord. Angeblich sind zu viele Piraten in der Kneipe versackt.

Cliffe: Wir haben rund 10.500 Piraten zusammen bekommen. In England war Feiertag, viele Familien hatten wahrscheinlich andere Dinge vor. Aber ich habe tatsächlich mitbekommen, dass einige Piraten während der Zählung noch im Pub saßen. Vor drei Jahren haben wir den Rekord nur knapp verpasst. Und dann zu sehen, dass sich einige Leute schon wieder nicht an die Regeln halten, ist frustrierend. Es war halt schon immer schwierig, Piraten in den Griff zu bekommen.

SPIEGEL ONLINE: Und sie vom Trinken abzuhalten.

Cliffe: Dabei waren die Pubs sogar angewiesen, alle Piraten rechtzeitig rauszuwerfen. Aber ich fürchte, das ist nicht passiert.

SPIEGEL ONLINE: Vermutlich haben nicht alle Teilnehmer den Wettkampf-Charakter der Veranstaltung verinnerlicht.

Cliffe: Das denke ich auch. Vielen Leuten dürfte der Rekord egal gewesen sein. Es macht einfach Spaß, sich zu verkleiden, mit Freunden ein Bier zu trinken und eine gute Zeit zu haben. Deswegen werden wir definitiv wieder ein Piraten-Event machen.

SPIEGEL ONLINE: Dann ohne Rekordversuch?

Cliffe: Mal sehen. Unsere Promenade ist jedenfalls groß genug für 14.000 Piraten.