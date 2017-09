In australischen Medien sorgen derzeit Videoaufnahmen aus Perth für Schlagzeilen, zu sehen ist ein Mann, der sich von außen an einem fahrenden Zug festklammert, eine Hand hat er an den Scheibenwischer gelegt. Die Polizei hat den 23-Jährigen festgenommen, wie unter anderem der Sender SBS berichtete. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern demnach an.

Ein Sprecher der Behörde für öffentlichen Verkehr in Western Australia (PTA) sagte der Nachrichtenagentur AAP, der Mann sei am vergangenen Samstagnachmittag an der Haltestelle Leederville auf den Zug gestiegen. Autofahrer hätten ihn mit Handykameras bei der gefährlichen Fahrt gefilmt, sagte David Hynes. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei zu sehen, wie der Mann an der Station Glendalough dann ins Innere des Waggons steigt. An der nächsten Haltestelle wurde er den Angaben zufolge festgenommen.

Der Mann hielt sich Medienberichten zufolge etwa vier Minuten an der Außenseite des Zuges fest. Es seien Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreicht worden.

Die PTA wies Vorwürfe zurück, sie habe zu spät reagiert. Der Zug brauche 800 Meter, um zu stoppen, sagte Sprecher Hynes. Als man von dem Zwischenfall erfahren habe, sei der Zug bereits kurz vor der Station Glendalough gewesen - und dort sei der Mann ins Innere des Waggons gestiegen.

Verkehrsministerin Rita Saffioti sprach laut SBS von einem "sehr ernsthaften Fall". "Diese Fälle von absoluter Dummheit dürfen nicht hingenommen werden." Die Verantwortlichen würden nicht nur ihr eigenes Leben gefährden, sondern auch das der Mitreisenden.