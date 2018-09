Supertaifun "Mangkhut" Philippinen rufen zweithöchste Warnstufe aus

Für den Supertaifun "Mangkhut" haben die Philippinen die zweithöchste Sturmwarnstufe ausgerufen. Der Wetterdienst warnte am Freitag vor einem Sturm der Kategorie vier mit Böen von bis zu 220 Stundenkilometern.

"Mangkhut" ist im Norden der philippinischen Hauptinsel Luzon bereits auf Land getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte am frühen Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr (Ortszeit) den Ort Baggao in der Provinz Cagayan, wie die philippinische Wetterbehörde mitteilte. Der Taifun entfaltete Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde.

In Teilen der Provinzen Cagayan und Isabela fiel der Strom aus, zahlreiche In- und Auslandsflüge wurden gestrichen. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt, mehr als 4500 Passagiere strandeten in Häfen der Inselgruppe im Westpazifik.

Tausende Bewohner flohen bereits aus den Küstengebieten im Norden der Inselgruppe. Auf Luzon vernagelten Ladenbesitzer und Bewohner die Fenster ihrer Häuser und befestigten Dächer, damit diese im Sturm nicht davongeweht werden. Am Freitagabend wurden in der Stadt Tuguegarao im Norden der Insel Bäume entwurzelt. Schwere Niederschläge begleiteten die Vorläufer.

RAMMB CIRA/AP Satellitenbild zeigt Größe und Flugrichtung des Taifuns "Mangkhut"

"Mangkhut" ist um einiges stärker als der Hurrikan "Florence", der am Freitag auf die Südostküste der USA getroffen ist. "Florence" hatte in der Nacht zum Freitag an Windgeschwindigkeit eingebüßt. Der Sturm entfaltete Windgeschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde.

5,2 Millionen Menschen betroffen

Auf den Philippinen wurden mehr als 800.000 Bewohner der besonders betroffenen Küstenregion dazu aufgerufen, Notunterkünfte aufzusuchen. Am Freitagmorgen hielten sich dort jedoch erst 9000 Menschen auf. Insgesamt sollen mindestens 5,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen sein.

Meteorologen erwarteten, dass der bislang stärkste Taifun dieses Jahres begleitet von heftigen Regenfällen, Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen über die Philippinen hinwegfegen wird, bevor er Kurs auf die stark besiedelte Südküste Chinas und Hongkong nimmt. Bis zu vier Stockwerke hohe Flutwellen könnten die Küste treffen, sagte Michael Conag vom Katastrophenschutz. Besonders einfache Hütten seien gefährdet - und gerade diese sind in den Küstengebieten weit verbreitet.

Mindestens vier Millionen Menschen leben direkt auf dem vorhergesagten Weg des Taifuns, der Samstagfrüh (Ortszeit) die Philippinen erreichen soll. Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich 20 Taifunen und Tropenstürmen heimgesucht, alljährlich gibt es hunderte Todesopfer. Ein Sturm der Kategorie vier war auch der Taifun "Haiyan" im Jahr 2013 - es war der tödlichste Wirbelsturm, den die Philippinen seit Beginn der Aufzeichnungen erlebten. Damals wurden mehr als 7350 Menschen getötet oder sie gelten noch immer als vermisst.