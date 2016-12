New York Polizei fällt auf Erste-Hilfe-Puppe herein

Man kann es der Polizei in Hudson im US-Bundesstaat New York nicht verübeln, dass sie auf diese Puppe hereingefallen ist: Sie trug eine Strickjacke und eine altmodische Brille, hatte grau gewelltes Haar und Altersflecken im Gesicht. Nicht nur durch eine vereiste Autoscheibe sah die Puppe ziemlich echt aus.

Tatsächlich handelte es sich aber nur um einen Dummy für Erste-Hilfe-Trainings. Die Puppe saß festgeschnallt in einem Wagen, zu dem die Polizisten am Freitagmorgen gerufen wurden, wie unter anderem die BBC berichtete.

'Frozen woman' mannequin fools Hudson, New York police https://t.co/L5nW6ZrQFO — BBC News (World) (@BBCWorld) 17. Dezember 2016

Ein Anrufer habe sich verstört in der Dienststelle gemeldet und von einer "erfrorenen Frau" in einem zugeschneiten Auto berichtet. In der Nacht zuvor seien die Temperaturen auf minus 13 Grad gefallen.

Die Polizisten seien zu dem Parkplatz gefahren und hätten die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen, um die Autotür zu öffnen. Dabei hätten sie gemerkt, dass keine echte Person in dem Wagen gesessen habe.

Später machte die Polizei den Besitzer des Wagens ausfindig, der offenbar wenig Verständnis dafür hatte, dass seine Autoscheibe zu Bruch gegangen sei. "Er wurde wohl ziemlich laut und vulgär gegenüber meinem Sergeant", sagte Polizeichef Edward Moore laut BBC.

Wie der Sender CBS berichtete, arbeitet der Mann für eine Firma, die Requisiten für medizinische Schulungen verkauft. An ihn und an "alle Bürger von Hudson" sandte Polizeichef Moore eine Botschaft: "Wenn ihr euer abgeschlossenes Fahrzeug in einer Nacht mit Minustemperaturen am Straßenrand abstellt und eine lebensechte Puppe darin sitzt... werden wir eure Scheibe einschlagen."