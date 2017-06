Waldbrände Löschflugzeug in Portugal abgestürzt

Bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände in Portugal ist ein Löschflugzeug abgestürzt. Das Unglück habe sich in der Region um die Ortschaft Pedrógão Grande ereignet, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Bei der Maschine habe es sich um ein Flugzeug des Herstellers Canadair gehandelt, meldeten die Fernsehsender SIC und TVI. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt.

Ein Hubschrauber befinde sich auf dem Weg zur Unglücksstelle, berichtete die Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf den Zivilschutz.In der Region sind elf Löschflugzeuge aus Spanien, Frankreich und Italien im Einsatz.

Bei den aktuellen Waldbränden in Portugal kamen bislang mindestens 64 Menschen ums Leben, 157 wurden verletzt. Die Brände waren am Samstagnachmittag durch ein Trockengewitter ausgelöst worden. Die Flammen breiteten sich in der Hitze und angefacht vom Wind schnell in vier Richtungen aus.

Viele Menschen wurden auf der Flucht in ihren Autos von der Feuerwalze eingeholt, andere starben in ihren Häusern. Elf Verletzte schweben nach Angaben des Zivilschutzes in Lebensgefahr, darunter ein Kind.

Die Regierung hatte eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. "Die Tragödie schockiert uns durch ihre Dimension", sagte Ministerpräsident António Costa. Die EU sagte Portugal Hilfe zu.

Video: Drohnenbilder zeigen Ausmaß der Katastrophe