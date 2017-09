Puerto Rico nach Hurrikan "Maria" "Das ist wie im Krieg"

Es ist noch immer kaum Besserung in Sicht: Am vergangenen Mittwoch fegte "Maria" über Puerto Rico hinweg, mehrere Menschen starben, der Hurrikan verursachte schwere Schäden. Gouverneur Ricardo Rosselló sprach von einer "humanitären Katastrophe", mit der die 3,4 Millionen Einwohner des US-Außengebiets konfrontiert seien.

Am Mittwoch sagte Rosselló nun, noch immer hätten 97 Prozent der Inselbewohner keinen Strom. Die Hälfte aller Einwohner habe zudem kein fließendes Wasser. Wer Benzin, Nahrungsmittel oder Bargeld brauche, müsse dafür stundenlang anstehen. Tankstellen und Supermärkte würden ihre Waren rationieren, bei den Banken werde das Bargeld knapp. "Wir sind im Notfallmodus", sagte Rosselló. Es sei die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte Puerto Ricos.

Wie die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC mitteilte, sind 91 Prozent aller Funkzellen auf der Insel ausgefallen; außerdem mindestens neun Radio- und ein TV-Sender. Medienberichten zufolge funktioniert auch die Notruf-Telefonnummer 911 nicht.

Die Lage in den Krankenhäusern

Nach Angaben des amerikanischen Verteidigungsministeriums ist der größte Teil der 69 Krankenhäuser auf der Insel ohne Strom, für Generatoren fehle oft der Brennstoff. Gegenüber der "New York Times" sagte Rosselló, die Versorgung in den Krankenhäusern wieder herzustellen, habe Priorität.

Im größten Krankenhaus der Insel, dem Centro Medico in San Juan, können laut "NYT" nur zwei von 24 OP-Sälen benutzt werden. Vor dem Gebäude seien Zelte aufgestellt worden, in denen Notfallteams aus Texas, South Carolina und Kalifornien Patienten versorgen würden. "Das ist wie im Krieg", zitiert die Zeitung den Leiter der Notaufnahme, "du arbeitest mit dem, was du hast".

Laut "Guardian" sind in der Kinderklinik San Jorge - dem Bericht zufolge eine der größten in der Karibik - in der vergangenen Woche mehrfach die Generatoren ausgefallen, allein am Montag für drei Stunden am Stück. Schon seit Jahren sei das Gesundheitssystem auf der Insel nicht besonders gut ausgebaut gewesen, zitiert die Zeitung Lourdes Inoa Monegro, die auf der Insel im Gesundheitswesen arbeitet. Durch "Maria" habe sich eine ohnehin schon schlechte Situation noch einmal deutlich verschärft.

"Maria" nimmt wieder an Kraft zu

"Maria" war vergangene Woche mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern über die Karibik hinweggefegt. Auf Puerto Rico wurden mindestens 16 Menschen getötet und Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Am Mittwoch befand sich "Marias" Zentrum rund 120 Kilometer östlich von Cape Hatteras im Bundesstaat North Carolina. Das US-Hurrikanzentrum warnte vor Sturmfluten. An der Ostküste waren bis hinauf zur kanadischen Insel Neufundland starker Seegang und Überschwemmungen möglich.

Der Sturm nahm an der US-Ostküste zuletzt wieder an Kraft zu, am Mittwoch wurden Windstärken von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Meteorologen stuften "Maria" wieder als Hurrikan ein. Sie rechnen aber damit, dass er in den kommenden 48 Stunden wieder an Kraft verlieren könnte. "Maria" sollte am Donnerstag weiter nördlich ziehen und sich dann weiter von der US-Küste entfernen.