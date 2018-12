Im Leben von Adriana und Benjamin Wolf gibt es zwei Probleme: Einerseits die Sorge um ihr Bestattungsinstitut, ihren Ruf, ihre Sicherheit - und andererseits die Frage, wer auf Flyern gegen sie hetzt. Beide Probleme hängen eng miteinander zusammen, und zwar seit dem 7. August um 21.37 Uhr.

Auf Google bewertet an diesem Abend ein Nutzer namens Suki Suspectify ein Bestattungshaus im sächsischen Ottendorf-Okrilla. "Diese Leute verteilen Flyer", heißt es in dem kurzen Beitrag, "in denen sie rassistisch gegen Deutsche, alte Männer und die Polizei hetzen."

Erst einen Tag später beginnt Benjamin Wolf zu verstehen, worum es geht. Wolf ist Inhaber des Bestattungshauses Muschter, ihn ruft am Nachmittag des 8. August eine Frau aus dem Nachbarort Pulsnitz an. Sie ist empört, so erzählt er es, beschwert sich über geschmacklose Werbezettel in ihrem Briefkasten. Und das sei erst der Anfang gewesen, sagt Wolf heute: "Wenig später klingelte hier in einer Tour das Telefon."

Ein Shitstorm im ländlichen Ostsachsen. Was war passiert?

Tags zuvor hatten Unbekannte in Pulsnitz Flyer verteilt, die das Bestattungshaus Muschter bewerben - allerdings nur auf den ersten Blick. Oben steht: "Gern erledigen wir für Sie die Beerdigung Ihrer Verstorbenen." Unten steht: "Noch lieber tragen wir Deutschland zu Grabe!"

Die Wolfs sind mutmaßlich keine Zufallsopfer: Seit Jahren engagieren sich die beiden gegen Rechtsextremismus, unter anderem auf Demos gegen das Anti-Islam-Bündnis Pegida in Dresden. Dort entstanden wohl auch einige der Fotos der beiden, die auf den Flyern aufgedruckt sind. Wer die Zettel im Format A5 produziert und verteilt hat, ist unklar. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Görlitz, zuständig für politisch motivierte Kriminalität, gegen unbekannt - wegen Verleumdung, übler Nachrede, Beleidigung.

An einem sonnigen Novembertag sitzen die Wolfs auf einer Couch in ihrem Bestattungsinstitut. Die Flyer, sagt der 30-Jährige, seien erst im 15 Kilometer entfernten Pulsnitz aufgetaucht, dann auch in Ottendorf-Okrilla, zuletzt nur drei Straßen entfernt vom Bestattungsinstitut.

SPIEGEL ONLINE Die Wolfs auf dem Friedhof in Ottendorf-Okrilla

Die Sache hat sich rasch herumgesprochen, sagt Benjamin Wolf. Dass es merkwürdige Werbeflyer für Wolfs Betrieb gibt. Dass es sich mutmaßlich um eine Rufmordkampagne von Rechten handelt, offenbar nicht.

Viele empörte Anrufer hätten zunächst nicht geglaubt, dass die Zettel Fälschungen seien, sagt Benjamin Wolf. "Die Flyer waren schon ziemlich clever gemacht." Und die Zettel, offenbar ausgedruckt auf einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker, fanden weiter Verbreitung - laut Wolf nicht nur in Papierform: Auf Facebook teilten demzufolge eine Bürgerinitiative, mehrere NPD-Stadträte und andere rechte Gruppen Fotos der Flyer.

In Ottendorf-Okrilla ist der Rechtsruck kein verschwurbeltes Feuilleton-Thema, sondern ein reales Problem. Noch in der Nacht, in der er von den Flyern erfuhr, ging Benjamin Wolf zur Polizei - doch die tut sich mit den Ermittlungen schwer. Es lägen "nur wenige wirklich zielführende Ermittlungsansätze" vor, sagt Behördensprecher Thomas Knaup. Es hätten sich nur wenige Zeugen bei der Polizei gemeldet.

Ein Zeuge habe einen mutmaßlichen Flyer-Austräger beschrieben als "Mann mit dunklem T-Shirt, Fleece-Jacke, Brille und Bart" - darüber hinaus gibt es aber offenbar keine Spur. Die Beschreibung könnte auf viele Männer zutreffen, sogar auf Benjamin Wolf selbst. Die Polizei geht nach eigenen Angaben freilich nicht davon aus, dass die Wolfs eine Rufmordkampagne gegen sich selbst angezettelt haben. Es seien auch keine vergleichbaren Fälle aus der Region bekannt, sagt Polizeisprecher Knaup.

Eine Aufklärung des Falls ist unwahrscheinlich, und die Wolfs sind verunsichert, verängstigt. Nach dem Auftauchen der Flyer, sagt Benjamin Wolf, habe er über Sicherheitsvorkehrungen nachgedacht, über Videokameras am Bestattungshaus und Pfefferspray in der eigenen Wohnung. Er entschied sich gegen beides - und für eine Gegenoffensive.

Er machte einen Aushang an seinem Laden in Ottendorf-Okrilla, auf dem er sich von den Zetteln distanzierte. Wenig später schaltete er eine Anzeige im Amtsblatt, um das Gerede kleinzukriegen. Dass ihm das gelingt, dürfte aber eher unwahrscheinlich sein - Gerüchte haben eine beachtliche Haltbarkeit.

Amtsblatt Ottendorf-Okrilla Anzeige im Amtsblatt Ottendorf-Okrilla (Screenshot)

Die Geschichte der Wolfs ist eine von vielen über Menschen, die betroffen sind von rechter Einschüchterung, Gewalt, Panikmache. Es sind Geschichten aus dem Alltag von Kellnern, Bürgermeistern, Künstlern und Schülern. Sie handeln von Angst und Aggression, Engstirnigkeit und Elan, Gewalt und Gelassenheit.

Mögen diese Geschichten auch nicht repräsentativ sein, so zeigen sie doch: Der Rechtsruck hat sehr konkrete Auswirkungen. An vielen Orten der Republik ist er spürbar, aber oft gibt es keine kreativen Solidaritätsaktionen, keine Online-Petitionen, keine Massenprotesten. Sondern gar nichts.

In den Dorfkneipen und Amtsstuben aber sind die Folgen mitunter dramatisch - auch dann, wenn niemand verletzt oder getötet wird: Lokalpolitiker treten aus Angst zurück oder ziehen fort, andere Betroffene verbergen ihre Angst oder ziehen sich ins Privatleben zurück. Drohungen und Einschüchterungsversuche wirken wie ein unsichtbares Gift, das in die Gesellschaft einsickert.

Attacken und Hass gegen Lokalpolitiker Markus Nierth (parteilos), Bürgermeister von Tröglitz, Sachsen-Anhalt: Die Flüchtlingskrise ist noch nicht Thema in allen Zeitungen und Talkshows, als Nierth sich 2014 für Schutzsuchende einsetzt. Im kleinen Tröglitz sollen 40 Asylbewerber untergebracht werden, er unterstützt das Vorhaben. Daraufhin kündigt die rechtsextreme NPD Anfang 2015 eine Kundgebung an, die direkt vor Nierths Haus enden soll. Der Lokalpolitiker bangt um die Sicherheit seiner Familie, im März tritt er zurück, vier Wochen später brennt das geplante Flüchtlingsheim. Im Herbst 2016 zieht er in einem Buch Bilanz: "Man kann nicht, wie es sich viele im Ort vielleicht wünschen, einfach schweigen und alles so lassen", schreibt er. "Damit es richtig heil werden kann, damit kein fauler, sondern echter Friede entsteht im Ort." Erich Pipa (SPD), Landrat im Main-Kinzig-Kreis, Hessen: "Das Boot ist nicht voll", sagt Pipa im Juli 2015, als er die geplante Erweiterung eines Flüchtlingswohnheims vorstellt. Wenig später erhält der Landrat Hass- und Drohmails, im Herbst landet dann ein neunzeiliger Brief auf seinem Schreibtisch: Jemand könne den 67-Jährigen "aus dem Weg räumen", heißt es darin - die Gelegenheit sei am kommenden Sonntag "günstig", wenn der Lokalpolitiker die Breitensportveranstaltung "Kinzig total" eröffne. "Ich werde mein Verhalten nicht ändern und weiter unters Volk gehen", kündigt Pipa an. Doch die Flut der Drohbriefe ebbt nicht ab. Im Juni 2016 erklärt er schließlich, bei der Landratswahl im Jahr 2017 nicht mehr anzutreten: "Ich mach den Zirkus nicht mehr mit." Karen Larisch (Die Linke), Abgeordnete aus Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern: Monatelang erträgt sie 2015 und 2016 die Attacken von Rechten im mecklenburgischen Güstrow. Den Buttersäure-Anschlag auf ihre Wohnung, die Hakenkreuze an der Wand, die Hassbotschaften im Internet. Mal schreiben Unbekannte, es sei angebracht, dass die Sozialarbeiterin von einer Gruppe "Testosteron geladener Neger beglückt" werde. Mal erhält Larisch die Aufforderung, sich "einen Kanister Sprit und ein Einwegfeuerzeug" zu besorgen - und "gut isses". Die Politikerin lässt sich nicht einschüchtern, macht weiter. Seit Oktober 2016 sitzt sie im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Joachim Kebschull (Oersdorfer Wählervereinigung), Bürgermeister von Oersdorf, Schleswig-Holstein: Als Kebschull angegriffen wird, ist er gerade auf dem Weg zur Sitzung des Bauausschusses. Auf der Tagesordnung steht ein umstrittenes Projekt: Die Gemeinde will ein Gebäude im Dorfzentrum sanieren und Wohnungen darin einrichten - für Senioren oder Familien, vielleicht auch für Flüchtlinge. Das begrüßt auch Bürgermeister Kebschull, und deshalb wird er an diesem Septembertag 2016 wohl auch mit einem Kantholz niedergeschlagen. Zuvor hatte Kebschull wiederholt Drohbriefe erhalten: "Wer nicht hören will, muss fühlen" soll darin gestanden haben. Kebschull verbringt einige Tage im Krankenhaus und entscheidet sich dann, trotzdem Bürgermeister zu bleiben. Im September 2017 tritt Kebschull aus gesundheitlichen Gründen zurück. Michael Richter (Die Linke), Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Freital, Sachsen: Seit Wochen machen die Proteste gegen ein Flüchtlingsheim in Freital bei Dresden Schlagzeilen, als Richter zur Zielscheibe wird. Ende Juli 2015 werfen Unbekannte illegale Pyrotechnik in das Auto des sächsischen Linken-Politikers - glücklicherweise sitzt niemand im Wagen, als der Böller detoniert. Richter engagiert sich daraufhin weiterhin für Flüchtlinge, obwohl auch die Schaufensterscheibe des Büros seiner Partei mehrfach eingeworfen wird. Inzwischen stehen die mutmaßlichen Täter wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vor Gericht. Michael Richter kündigt im Oktober 2017 an, Freital zu verlassen und nach Bayern zu ziehen - ausschlaggebend für die Entscheidung seien die Anschläge gewesen. Henriette Reker (parteilos), Oberbürgermeisterin von Köln, Nordrhein-Westfalen: Am 17. Oktober 2015 geht der rechtsradikale Frank S. in Köln-Braunsfeld strikt auf den Wahlkampfstand von Henriette Reker zu - und rammt der Politikerin ein großes Jagdmesser in den Hals. Hintergrund der Tat sollen Rekers Ansichten zur Asylpolitik gewesen sein. Ein Gericht verurteilte den arbeitslosen Maler später zu 14 Jahren Haft, Reker überlebte nur knapp. Am Tag nach dem Attentat wählten die Kölner sie zur neuen Oberbürgermeisterin. Klaus-Peter Hanke (parteilos), Oberbürgermeister in Pirna, Sachsen: Ende März 2015 ging es los. An einem Mittwochabend sperren mutmaßliche Rechtsextremisten in Pirna das Hoftor am Privatgrundstück von Hanke ab. Zugleich beleidigen anonyme Anrufer den Oberbürgermeister der sächsischen Kreisstadt und seine Familie als "Schweine". Hanke erklärt, die Aktionen seien "der eindeutige Versuch der Einschüchterung" gewesen, die Täter hätten mit dem Eindringen in seine Privatsphäre "eine klare Grenze überschritten". Hintergrund der Anfeindungen soll Hankes politisches Engagement für Asylbewerber sein. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Falls teilt der parteilose Politiker mit, er wolle auch weiterhin Flüchtlinge in seiner Stadt unterbringen und lasse sich nicht einschüchtern. Im Januar 2017 wird Hanke als Oberbürgermeister von Pirna wiedergewählt. Andreas Hollstein (CDU), Bürgermeister von Altena, Nordrhein-Westfalen: Der offenbar betrunkene Angreifer kommt abends in einem Imbiss auf ihn zu. Ein etwa 30 Zentimeter langes Messer führt der 56-jährige Angreifer am Montagabend an den Hals von Andreas Hollstein - der erleidet Verletzungen, aber keine lebensgefährlichen. Hintergrund der Attacke ist wohl die liberale Flüchtlingspolitik des CDU-Politikers im sauerländischen Altena. Der Angreifer soll sich lautstark und abfällig darüber geäußert haben. Hollstein hat als Bürgermeister die Entscheidung mitgetragen, dass Altena mehr Geflüchtete aufnimmt, als es eigentlich müsste. 2016 war Hollstein Mitautor des Buches "Mein Kampf - gegen Rechts". Peter Nebelo (SPD), Bürgermeister von Bocholt, Nordrhein-Westfalen: Im Herbst 2015 trudeln die ersten Hassmails auf den Servern seiner Stadtverwaltung ein, am 10. Dezember 2015 meldet sich Nebelo erstmals bei der Polizei deswegen. Unbekannte beschimpfen den SPD-Politiker in Dutzenden Mails als "Judengesicht", "Hurensohn", "Pisser" - und schwadronieren darüber, die gesamte Stadtverwaltung müsse "vergast werden". Nebelo entscheidet sich schließlich, standhaft zu bleiben - und zu den Hassmails nicht mehr Stellung zu nehmen. Das, so lässt er seinen Sprecher ausrichten, könnte die Ermittlungen der Polizei behindern. Thomas Purwin (SPD), Standesbeamter und Ortsparteichef in Bocholt, Nordrhein-Westfalen: Auch Purwin erhält im Herbst 2015 die ersten Hassmails. Der Standesbeamte reagiert anders als Bürgermeister Nebelo - und geht an die Öffentlichkeit. Er spricht mit Fernsehsendern, Zeitungen, Nachrichtenagenturen - doch die Menge der Hassmails nimmt nicht ab. Anfang Oktober sagt der SPD-Ortschef aus Angst vor Übergriffen den Parteitag in Bocholt ab, im Dezember hält er es auch persönlich nicht mehr aus: Erstmals erhält er Drohungen gegen seine Frau und die kleine Tochter, Purwin tritt sofort vom Amt des Vorsitzenden der Bocholter Sozialdemokraten zurück. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Die Wolfs suchen noch nach dem richtigen Umgang mit der Situation. Unklar ist dem Ehepaar zufolge, ob die Flyer dem Geschäft schaden - Schwankungen seien in der Branche normal. Vielleicht habe die Sache aber ja auch etwas Gutes, sagt Adriana Wolf: "Jetzt ist halt klar, wer wir sind und wofür wir stehen. Anders wäre demokratischer Dialog ja eh nicht möglich."

Die Idee vom demokratischen Dialog stößt jedoch an Grenzen, zum Beispiel an Montagabenden im nahen Dresden, wo die Wolfs nach wie vor regelmäßig für Menschenwürde und Toleranz demonstrieren. "Unsere größte Sorge war, dass diese Flyer bald hundertfach auf Pegida-Demos verteilt werden", sagt Benjamin Wolf.

So weit kam es bislang offenbar nicht. Die Wolfs sind nun allerdings in der Szene bekannt. Bei einer Demo in Dresden hätten Pegida-Anhänger seinen Namen und Sprüche wie "Geh sterben!" gerufen, sagt Benjamin Wolf. In Chemnitz hätten mutmaßliche Rechtsextreme ihn angesprochen, woraufhin er sich ahnungslos gestellt habe: Sie würden ihn offenbar verwechseln. "Da hatte ich zum ersten Mal richtig Angst", sagt Wolf, "echte Panik."

Seine Frau erzählt von ähnlichen Gefühlen: "Wenn ich abends spät nach Hause gehe, schleiche ich mich hinten am Haus entlang und nehme nicht den normalen Weg." Wirkt das Gift der Einschüchterung? Adriana Wolf wiegt den Kopf. "Angst darf man haben", sagt die 43-Jährige, "aber ich will aktiv dagegenhalten."

Bleibt nur die Frage, wie das bei unsichtbaren Widersachern funktionieren soll.