Gedenkfeier in London Charles legt Kranz nieder, Queen schaut erstmals zu

Die britische Königsfamilie hat in einer feierlichen Zeremonie der Kriegstoten Großbritanniens gedacht. Thronfolger Prinz Charles legte am Denkmal für die gefallenen Soldaten in London zwei Kränze nieder, einen eigenen und einen im Namen seiner Mutter Königin Elizabeth II.

Die 91 Jahre alte Queen überließ diese Aufgabe zum ersten Mal ihrem Sohn. In ihren 65 Jahren auf dem Thron hatte sie bis auf wenige Ausnahmen - etwa während ihrer Schwangerschaften - stets selbst den Kranz abgelegt. Nun verfolgten sie und ihr Ehemann Prinz Philip die Zeremonie schwarz gekleidet und mit roten Mohnblüten am Revers von einem Balkon aus. Mohnblüten werden in Großbritannien traditionell zum Gedenken an gefallene Soldaten getragen.

Die Prinzen William und Harry nahmen ebenso teil wie Kirchenoberhäupter, hochrangige Militärs und Veteranen. Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn legten Kränze aus roten Mohnblumen nieder.

Der Buckingham-Palast hatte vorab mitgeteilt, dass die Königin in diesem Jahr nur zusehen werde. In den vergangenen Jahren hatte die Queen ihren Zeitplan bereits deutlich entzerrt. Prinz Philip hatte im August seinen letzten offiziellen Auftritt absolviert.