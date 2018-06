Rheinland-Pfalz Gefährliche Wildtiere aus Zoo ausgebrochen

Aus einem Zoo in der Eifel in Rheinland-Pfalz sind mehrere große Raubtiere ausgebrochen. Gesucht werde derzeit nach zwei Löwen, zwei Tigern und einem Jaguar, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Ein Bär sei erschossen worden. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen zu bleiben - und gesichtete Tiere zu melden.

Bei dem betroffenen Zoo handelt sich um den Eifelzoo in Lünebach zwischen Bitburg und Prüm. Der Sender SWR hatte zuvor den Ausbruch in dem Gehege gemeldet.

Im Zoo in Lünebach in der Eifel sind gefährliche Wildtiere ausgebrochen. Es soll sich um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden. — SWR Aktuell (@SWRAktuell) 1. Juni 2018

Der SWR und die "Bild"-Zeitung berichteten, dass offenbar durch Unwetter Zäune des Zoos unterspült wurden. Ein Fluss sei über die Ufer getreten. Über der Eifel hatte ein großes Unwetter getobt, das in einigen Gegenden für Schäden gesorgt hatte.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei suchen nach Angaben des Sprechers der Kreisbehörde nach den Wildtieren. Auch Tierärzte sind demnach im Einsatz.

Der Zoo beherbergt nach eigenen Angaben rund 60 exotische und einheimische Tierarten und insgesamt rund 400 Tiere auf 30 Hektar, darunter Sibirische Tiger und Löwen.

Der Kölner Kaufmann Hans Wallpott hatte 1965 Teile des heutigen Zoogeländes erworben, das früher zur Fischzucht diente. Mit den Jahren wurde der Zoo ausgebaut und erweitert. Bis heutig ist der Eifel-Zoo im Besitz der Familie Wallpott.