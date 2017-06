Rheinland-Pfalz Zwölfjähriger geht mit Messer auf Gleichaltrigen los

Mit einem sogenannten Einhandmesser ist ein zwölf Jahre alter Junge in Otterbach-Otterberg bei Kaiserslautern auf einen Gleichaltrigen losgegangen. Dieser flüchtete nach Hause und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Kinder waren am Sonntag aus ungeklärter Ursache in Streit geraten.

Die Polizei stellte die Waffe sicher, bei der es sich um ein Taschenmesser handelt, dessen Klinge durch einen speziellen Verschlussmechanismus auch einhändig geöffnet werden kann. In Deutschland dürfen solche Einhandmesser laut Waffenrecht nur bei der Berufsausübung, beim Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck geführt werden. Andernfalls droht ein Bußgeld bis 10.000 Euro.

Woher der Junge das Messer hatte, ist noch unklar. Konsequenzen muss der Zwölfjährige nicht befürchten, da er noch nicht strafmündig ist. Ob die Eltern zur Verantwortung gezogen werden, sei noch nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.