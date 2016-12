WG in Rostock Toter soll wochenlang am Küchentisch gesessen haben

In Rostock soll ein 49-Jähriger einen Monat lang mit seinem toten Bruder in einer Wohnung gelebt und niemanden verständigt haben. Als er am Donnerstag schließlich doch die Polizei rief, saß der tote Mann laut Polizei am Küchentisch. Der 45-Jährige starb einer Mitteilung der Ermittler zufolge bereits am 31. Oktober an einer schweren Krankheit.

Anstatt einen Notarzt, die Polizei oder Familienangehörige zu verständigen, lebte 49-Jährige demnach vier Wochen lang mit der Leiche in der gemeinsamen Wohnung. Der Mann habe auf diese Weise offensichtlich versucht, seine Trauer zu verarbeiten, hieß es.

Warum er am Donnerstag schließlich doch die Polizei alarmierte, ist noch unklar. Eine Ärztin stellte den natürlichen Tod des 45-Jährigen fest. Zunächst hatte die "Ostsee-Zeitung" über den Vorfall berichtet.