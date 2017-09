Rottach-Egern Ehepaar stört sich an Bäckereigeruch und schaltet Anwalt ein

Rund um Bäckereien duftet es morgens nach frischen Brötchen, Brot und Gebäck. So ist es auch bei der Bäckerei Tremmel in Rottach-Egern am Tegernsee. Den Familienbetrieb gibt es seit 90 Jahren, 65 davon am selben Standort. Doch ein neuzugezogenes Ehepaar findet die Gerüche alles andere als angenehm - und hat einen Anwalt eingeschaltet. Das berichtete zuerst der Münchner Merkur.

Die Abluft aus der Bäckerei würde ungefiltert ins Freie geblasen und sich dort unter dem Dachvorsprung der Wohnung des Ehepaares sammeln. Abhängig von den verarbeiteten Materialien könne es zu üblen Gerüchen kommen. "Es handelt sich hier um ältere Herrschaften, denen die Sache auch gesundheitliche Probleme bereitet", sagte der Anwalt des Paares dem "Merkur". Er schickte einen Brief und forderte die Bäckerei zum Handeln auf.

Deren Chefin Evi Tremmel ist empört: "Da stellt's mir ja alles auf! Der Geruch von frischem Brot und Hefeteig soll stinken? Das ist ja unglaublich", sagte sie der Zeitung. Noch nie habe sie Klagen wegen irgendeiner Geruchsbelästigung gehabt.

Im Internet solidarisierten sich viele Nutzer mit der Bäckerei und kritisierten das Ehepaar. Das fühlt sich nun wiederum selbst angegriffen. "Die Eheleute leiden massiv unter dieser Stimmungsmache und den Anfeindungen unsachlicher Art", sagte ihr Anwalt.

Die Bäckerei soll entweder einen höher aufragenden Schornstein oder Abluftventilatoren einbauen. Tremmel will aber vorerst nichts unternehmen. Die Angelegenheit wird also wohl beim Landratsamt landen, das sich mit der Beschwerde befassen soll.