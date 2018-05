Obdachlose in Windsor Armut im Schatten der Royals

Zwischen Elend und royalem Glanz liegt eine acht Schritte breite Straße. Andy, 39 Jahre alt, ist obdachlos. Er sitzt auf einer Jacke, neben ihm zwei Plastiktüten mit seinem Besitz, vor ihm eine graue Wollmütze, in der ein paar Münzen liegen. Wenn er den Kopf hebt, blickt er auf das Schloss von Windsor auf der anderen Straßenseite, das an diesem Samstag die Bühne sein wird für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Doch er hebt den Kopf nur selten. "Ich interessiere mich nicht im Geringsten dafür, was da drüben passiert", sagt Andy.

Es werden an diesem Samstag Bilder von dem glücklichen Hochzeitspaar in die Welt gehen, von dem prächtig geschmückten Schloss und von Tausenden Schaulustigen, die vergnügt ihre Fahnen schwenken. Es werden Bilder von märchenhafter Makellosigkeit sein. Für Menschen wie Andy ist auf diesen Bildern kein Platz. Trotzdem sind sie da.

Er kommt aus Schottland, spricht mit schottischem Akzent. Nach der Trennung von seiner Freundin wollte er nur noch weg von dort, erzählt er, eine neue Heimat, einen neuen Job, ein neues Leben. Doch daraus wurde nichts. Zu groß war das Chaos, das die Trennung in seinem Kopf anrichtete. Seit neun Monaten lebe er auf der Straße.

Die Situation der Obdachlosen von Windsor ist ein großes Thema im Vorlauf auf die königliche Hochzeit. Grund dafür ist ein Brief, den der konservative Gemeinderat Simon Dudley Anfang des Jahres an Chef der örtlichen Polizei schickte.

Darin schrieb er, grob zusammengefasst, dass die Menschen auf der Straße ein Ärgernis für die Touristen und eine Gefahr für die Sicherheit seien, außerdem würden sie ein schlechtes Licht auf das hübsche Windsor werfen, weshalb sich die Polizei doch bitte der Situation annehmen möge. Obdachlose sollten die Szenerie am Tag der Royal Wedding nicht stören.

Der Vorstoß hat landesweit Empörung ausgelöst. Sogar Premierministerin Theresa May, die Abgeordnete des Bezirks, meldete sich zu Wort und teilte mit, die Verwaltung solle sich lieber mehr Mühe geben, Unterkünfte für Obdachlose zur Verfügung zu stellen. Dudley wollte seinen Brief plötzlich gar nicht mehr so gemeint haben.

Murphy James glaubt, dass die ganze Aufregung hilfreich gewesen sein könnte. "Der Furor in den Medien hat die Aufmerksamkeit auf die Situation von Obdachlosen gelenkt, nicht nur in Windsor, sondern im ganzen Land. Das ist gut", sagt er beim Gespräch im Café der Baptistenkirche der Stadt, keine zehn Minuten Fußweg vom Schloss entfernt.

Man könnte sich James, 34 Jahre alt, gut in einer Punkband vorstellen. In der Vergangenheit hatte er Probleme mit Alkohol und Drogen, lebte selbst auf der Straße. Seit zwei Jahren leitet er das Windsor Homeless Projekt, eine Einrichtung, die sich um Obdachlose kümmert.

Seit dem Brief von Gemeinderat Dudley hat er viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben. In den Tagen rund um die Royal Wedding ist sein Terminplan voll. Er gibt ein Interview nach dem anderen. James spricht davon, dass das Thema Obdachlosigkeit eine Plattform bekommen habe in den vergangenen Monaten und dass er diese Plattform nutzen wolle. "Die Leute interessieren sich jetzt, sie lassen sich aufklären. Windsor wird immer nur als dieser idyllische Ort gesehen. Aber mit Reichtum kommt immer auch Armut", sagt er.

Seinen Angaben zufolge gibt es in der 32.000-Einwohner-Stadt rund zehn bis 15 Obdachlose, wobei er dabei nur Menschen einrechnet, die auf der Straße leben und deshalb sichtbar sind. Über die Zahl der Obdachlosen, die von einem Sofa zum nächsten Gästebett ziehen, kann er keine Auskunft geben.

Wenn man durch die Einkaufsstraße von Windsor läuft, durch die Peascod Street, oder sich am Schloss entlang durch die Massen der Hochzeitstouristen zwängt, sind tatsächlich immer wieder Obdachlose zu sehen. Keiner von ihnen ist aggressiv oder aufdringlich.

"Wir sind auch nur Menschen. Wir sind keine Tiere", sagt Andy, der Schotte mit der zerbrochenen Beziehung. Die Polizei lässt ihn nach eigenen Angaben in Ruhe. Einigen Obdachlosen wird angeblich angeboten, dass sie ihren Besitz bis nach der Hochzeit an einem sicheren Ort verstauen können.

Das Windsor Homeless Projekt hat mit einer Agentur Fanartikel für die Royal Wedding entworfen. Tassen, T-Shirts und Geschirrtücher, auf denen eine Art königliches Wappen mit Suppenschüssel, einem Handy und einem Stück Seife zu sehen ist. Die Einnahmen aus den Verkäufen gehen komplett an die Organisation.

So sollen die Obdachlosen von Windsor von dem Event profitieren, für das ein Gemeinderat sie am liebsten verbannt hätte.