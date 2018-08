Kinderfreies Restaurant auf Rügen Morddrohungen gegen den Wirt - aber auch viel Zuspruch

Auch nach Wochen erhitzt ein Restaurant auf Rügen, in dem am 17 Uhr keine Kinder unter 14 geduldet werden, die Gemüter. Der Wirt erhielt auf Facebook Morddrohungen - aber per Mail auch viel Unterstützung.