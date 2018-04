Tod von 64 Menschen in Kemerowo Gouverneur tritt nach Brandkatastrophe zurück

In einer Videobotschaft auf der Website seiner Behörde hat sich der Gouverneur von Kemerowo, Aman Tuleyev, an die Öffentlichkeit gewandt. Darin verkündete er seinen Rücktritt. Das sei die "einzig richtige, bedachte Entscheidung", sagte er.

Grund für den Rücktritt ist die Brandkatastrophe in einem Einkaufszentrum im sibirischen Kemerowo, bei der 64 Menschen ums Leben kamen. Mehr als 40 von ihnen sollen noch Kinder gewesen sein. 70 weitere Menschen wurden verletzt. Das Feuer war am vergangenen Sonntag in der obersten Etage eines Kaufhauses ausgebrochen. Ein Kabelbrand in einem Kinosaal sowie ein Kurzschluss gelten als mögliche Erklärungen für die Brandursache.

Der Fall hatte besonderes Aufsehen erregt, weil der Alarm nicht funktionierte und Notausgänge verschlossen waren. Präsident Wladimir Putin reiste zum Unglücksort und traf sich dort mit der Führungselite, aber nicht mit Vertretern der Bevölkerung. "Seit einer Woche funktionierte der Alarm nicht. Warum? Eine Woche lang wurde er nicht repariert! Warum waren die Türen verschlossen?", sagte Putin bei einem Treffen mit Alexander Bastrykin, dem Chef der Ermittlungsbehörde.

In den vergangenen Tagen waren bereits mehrere Menschen festgenommen worden. Ein Gericht nahm unter anderem die Geschäftsführerin, einen technischen Leiter und einen Wachmann des Einkaufszentrums für zwei Monate in Untersuchungshaft.

Zudem reichten Angehörige von Opfern der Brandkatastrophe Klage gegen Einsatzkräfte der Stadt ein. Sie werfen den Polizisten und Feuerwehrleuten "Untätigkeit" vor. Aus Sicht der Angehörigen habe es ihnen "an der nötigen Ausrüstung und den nötigen Fähigkeiten" gefehlt, um Menschenleben zu retten.