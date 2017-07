Orthodoxe Homophobie Russischer TV-Sender schenkt Schwulen Freiflüge in die USA

Die Sendung beginnt mit einem Vorwurf: "Wir werden oft angeklagt, die USA nicht zu mögen und uns aggressiv gegenüber Päderasten zu verhalten", sagt Moderator Andrej Afanasjew von Tsargrad TV, einem ultrakonservativen orthodoxen Fernsehsender aus Moskau. "Das ist aber nicht so", beteuert der junge Mann.

Neulich habe doch der US-Bundesstaat Kalifornien, "übrigens der liberalste überhaupt", den "russischen Perversen" angeboten, eine Greencard zu bekommen, um den Verfolgungen in Russland zu entgehen. Der Sender unterstütze dies.

Und hat deswegen vorgeschlagen, jedem ernsthaft ausreisewilligen Mitglied der LGBT-Gemeinde ein Oneway-Ticket in die USA zu spendieren. Die Bedingung: Ein Attest müsse vorliegen, das "die Liebe zu Männern oder andere Perversionen" belege, "also für alle, die krank sind". Wer interessiert sei, möge ihn bitte via Facebook kontaktieren, fügt Afanasjew noch treuherzig hinzu.

Der kurze, vor Zynismus und Herabwürdigung strotzende Clip des Senders macht gerade die Runde in den russischen Medien und den sozialen Netzwerken. Was wirkt wie dümmliche Propaganda, ist vor dem Hintergrund der massiven gewalttätigen Übergriffe auf Homosexuelle, Lesben und Transgender in Russland recht unverkennbar dazu angetan, Diskriminierung zu fördern und das gesellschaftliche Klima weiter zu verschärfen.

Da werden munter Begriffe wie "Päderasten", "Perversion" und "Sodomiten" durcheinandergewirbelt. "Ein Attest vom Arzt ist eine unerfüllbare Bedingung, weil "Päderastie" als Krankheit nicht anerkannt ist", schreibt denn auch eine Facebook-Userin. "Das Problem dieser Marketing-Aktion ist, dass, wenn sich niemand um ein Oneway-Flugticket bewirbt, der Fernsehsender Tsargrad offiziell anerkennen muss: Päderasten, Sodomiten und Perverse wählen Russland." Der nette Nebeneffekt: Die PR-Aktion kostet auch nichts.

Während der zumindest offiziell religiös motivierte Sender bei seinen homophoben Anhängern auf Zustimmung stieß, reagierte die LGBT-Gemeinde erwartungsgemäß verärgert. "Lieber sogenannter Fernsehsender, kauft mir doch bitte ein Ticket, das mich möglichst weit von euch wegbringt", schrieb ein User auf Facebook. Andere versicherten den Homosexuellen im Land ihre Solidarität.

picture alliance / NurPhoto Festnahme eines LGBT-Aktivisten in Sankt Petersburg

Zwar sperrte Facebook laut Berichten des TV-Senders bereits einige der homophoben Seiten. Das scheint Moderatoren wie Afanasjew aber nur weiter anzuspornen: Der hat auch zu der in Deutschland beschlossenen Ehe für alle eine klare Meinung: Auf seiner Facebook-Seite postete er einen Beitrag, in dem es heißt: "Was ich zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen in Deutschland sage? Das Land ist im Arsch."

Die Lage für Andersliebende in Russland ist desolat, erst vor kurzem sorgten zahlreiche Festnahmen von LGBT-Aktivisten in Tschetschenien für Empörung. Die Regierung zeigt sich regelmäßig unbeeindruckt von Protesten nationaler und internationaler Menschenrechtler. Auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass Russland mit dem Verbot der sogenannten "Homosexuellen-Propaganda" fundamentale Rechte der LGBT verletzt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit kaum Konsequenzen zeitigen.

Tsargrad TV gehört dem Unternehmer Konstantin Molofejew, der sich laut eigenen Angaben bei der Gründung des Senders an "Fox News" aus den USA orientierte. Wie der Sender "Doschd" berichtet, teilten sich Präsident Putin und Malofeew einen Beichtvater: den Archimandriten Tichon aus dem Sretenskij-Kloster im Zentrum Moskaus.