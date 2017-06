Saarland Vater und Tochter von eigenem Auto überrollt

Unfall im saarländischen St. Ingbert: Am Sonntag war ein 61-jähriger Mann gerade die Auffahrt zu seinem Haus hinaufgefahren, als seine Kinder in Streit gerieten. Der Vater ließ sie aussteigen und parkte das Auto in der Garage.

Als er plötzlich Weinen hörte, eilte er zu seinem Nachwuchs und vergaß dabei offenbar, die Handbremse zu ziehen - mit gravierenden Folgen: Der Wagen machte sich in der abschüssigen Garageneinfahrt selbstständig. Sowohl der 61-Jährige als auch seine neunjährige Tochter wurden von dem Pkw überrollt. Beide erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Vater und Tochter kamen ins Krankenhaus.