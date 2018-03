Sarah Rambatz sitzt in einem Hamburger Café, vergräbt die Hände in ihren Ärmeln. Wenn sie von ihrem Fall erzählt, werden ihre Augen manchmal glasig und ihre Stimme brüchig. "Nach einem Shitstorm ist ein Leben so, wie es vorher war, nicht mehr möglich", sagt sie.

Bis vor wenigen Monaten war die 24-Jährige eine unbekannte Bundestagskandidatin der Linken. Heute ist sie eine Hassfigur.

Sarah Rambatz hat einen Fehler gemacht. Ein Fehler, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Sie musste dafür büßen, und wie. Über sie ergoss sich eine Hasswelle, nicht nur im Netz. Sie schwappte in ihr Leben über, erfasste ihre Karriere, ihre Familie und Freunde, kroch in jede Faser, bis alles von ihr durchtränkt war.

Rambatz' Geschichte beginnt mit einem "stinknormalen Filmabend" wie es einer nennt, der damals dabei war. Ein Samstag Anfang September 2017, im Wohnzimmer einer Hamburger Wohnung sitzen Aktivisten der Linksjugend. Sarah Rambatz tippt auf ihrem Laptop herum.

In eine Facebook-Gruppe schreibt sie: "antideutsche Filmempfehlungen? & grundsätzlich alles wo Deutsche sterben." Daneben setzt sie ein Herz.

