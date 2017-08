Nach Festnahme in Saudi-Arabien Jugendlicher "Macarena"-Tänzer wieder freigelassen

Er bewegte Arme, Hüften und Beine im Stil von "Macarena", deshalb wurde er festgenommen. Nun hat die Polizei in Saudi-Arabien den Teenager,den sie wegen eines Tanzes festgenommen hatte, wieder freigelassen. Das berichten mehrere Medien in dem Land.

Der 14-jähriger war am Dienstag in der Stadt Dschidda festgenommen worden, weil er auf einer Straßenkreuzung zu dem Neunzigerjahre-Hit getanzt hatte. Das Video der Aktion verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken. Dem Jungen wurde laut Polizei "anstößiges öffentlichem Verhalten" und eine Behinderung des Verkehrs vorgeworfen.

Der arabische Teenager wurde der staatlichen Nachrichtenseite Al-Riyadh zufolge mit seinem Vater auf die Wache gebracht. Dort habe er eine Erklärung unterschreiben sollen, nicht gegen die öffentlichen Moralvorstellungen zu verstoßen. Anschließend seien beide entlassen worden. Der Polizei zufolge ist das Video etwa ein Jahr alt.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF — Ahmed Al Omran (@ahmed) 19. August 2017

In dem 45-sekündigen Video ist der Junge mit einem gestreiften T-Shirt, grauer Sporthose und Kopfhörern zu sehen, wie er an einer roten Ampel auf den Fußgängerüberweg tritt und vor den wartenden Autofahrern tanzt. Am Wochenende wurde es tausendfach in den sozialen Netzwerken angesehen und geteilt. Anders als traditionelle Tänze gelten westliche Musik und Tanz in Saudi-Arabien als tabu.

Immer wieder führen virale Videos in dem Land zu Festnahmen: Bereits Anfang des Monats war ein Sänger vorläufig festgenommen worden, weil er auf einer Bühne bei einem Musikfestival eine sogenannte "Dab"-Bewegung gemacht hatte. Der Tanz ist in Saudi-Arabien verboten. Ein Video von der Aktion hatte sich zuvor ebenfalls in den sozialen Netzwerken verbreitet.