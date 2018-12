Mann setzt Frau auf Autobahn aus Das Auto, eine Beziehungskiste

Nach einem Streit soll ein Ehemann seine Frau auf einer Autobahn bei Saulheim in Rheinland-Pfalz kurzerhand ausgesetzt haben. Die Ehefrau meldete sich am Sonntag von einer Notrufsäule an der A 63 bei der Polizei und erzählte den verblüfften Beamten, sie habe mit ihrem Mann während der Autofahrt gestritten.

Daraufhin habe er sie "ausgesetzt" und sei weitergefahren. Die Polizisten brachten die 59-Jährige nach Mainz, wo sie ein Taxi rief und sich nach Hause fahren ließ. Wie es im Polizeibericht weiter hieß, lagen den Beamten keine Erkenntnisse darüber vor, "ob es bei der Ankunft zu Hause erneut zu Streitigkeiten kam".

Wenn überhaupt jemand profitiert, dann die Bahn

Das Auto ist das Brennglas jeder Beziehung: Schwelende Konflikte und unfairer Umgang kommen hier, bei langen Fahrten auf engem Raum, stärker zum Tragen. Zusätzlich ist der Beifahrer dem Fahrer ausgeliefert. Diese nutzen ihre Machtposition jedoch erstaunlich oft aus und setzen ihr Partner auf der Autobahn aus. Davon profitiert jedoch niemand - außer der Bahn in manchen Fällen.

Mitten im Rennsteigtunnel der A71 setzte ein 45-Jähriger im Juni 2018 seine Ehefrau in einer Pannenbucht aus - nachdem sie ihn beschimpft und mit Schlägen gedroht hatte. Eine Polizeistreife brachte die Frau daraufhin zu einem Bahnhof, den Ehemann erwartete ein Verfahren wegen unberechtigten Haltens in zwei Fällen: Denn nach dem ersten Stopp hielt er in einer weiteren Pannenbucht - allerdings nicht, um nach seiner Frau zu sehen, sondern um seinen Sohn auf den Beifahrersitz umsteigen zu lassen.

Tödliches Ende bei Vorfall in Italien

Warum dieses Verhalten jedoch in keinem Fall eine Lösung ist, zeigte ein tragischer Fall in Italien im Jahr 2016: Dort hatte ein 47-Jähriger seine Ehefrau nach einem Streit im Auto nachts auf der A26 zwischen Genua und dem Aostatal ausgesetzt. Diese setzte ihren Weg zu Fuß etwa 20 Kilometer fort, bis sie in einer Kurve von einem Auto erfasst und getötet wurde.

Als der Ehemann am nächsten Morgen durch die Polizei vom Tod seiner Frau erfuhr, drohte er, sich umzubringen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur fahrlässigen Tötung gegen ihn ein.

Um Streit im Auto - oder zumindest dessen Eskalation - zu verhindern, sollten Paare das Streiten lernen. Und auch die Straßenverkehrsordnung kann helfen, sagt Paartherapeut Ragnar Beer. Dort heißt es im Paragraf 1: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht."