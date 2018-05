Internationaler Report Der Kindheit beraubt

Nach deutschem Verständnis wäre Raheela (Name geändert) gerade alt genug, um im Kino einen James-Bond-Film zu schauen. Doch in ihrer Heimat in Zentralafghanistan musste die 12-Jährige ansehen, wie bewaffnete Angreifer zwei ihrer Onkel töteten. Raheela floh mit ihrer Familie aus der Region, in der es seit Jahren zu Kämpfen kommt. Nun versucht der Vater, die Familie mit seinem Einkommen als Tagelöhner zu ernähren - manchmal klappt das, an den anderen Tagen isst Raheela nichts.

Ähnlich ergeht es Kindern auf der ganzen Welt. Die Hilfsorganisation Save the Children sieht in ihrem neuesten Report "Die Gesichter der Ausgrenzung" zur Lage von Minderjährigen weltweit die Kindheit von 1,2 Milliarden Kindern in Gefahr.

2018 Childhood Index - Rangliste Rang Land Ergebnis 1 Singapur 987 1 Slowenien 987 3 Norwegen 985 3 Schweden 985 5 Finnland 984 6 Irland 981 6 Niederlande 981 8 Island 980 8 Italien 980 8 Südkorea 980 11 Portugal 979 12 Zypern 978 12 Deutschland 978 14 Frankreich 977 14 Spanien 977 16 Belgien 976 17 Australien 975 17 Schweiz 975 19 Israel 973 19 Japan 973 19 Luxemburg 973 22 Dänemark 971 22 Vereinigtes Königreich 971 24 Kanada 970 25 Litauen 968 25 Polen 968 27 Griechenland 967 28 Kroatien 965 28 Estland 965 28 Neuseeland 965 31 Lettland 963 32 Ungarn 962 33 Malta 961 34 Bahrain 956 35 Weißrussland 952 36 USA 945 37 Russland 944 38 Kuwait 943 39 Bosnien und Herzegovina 941 40 China 939 40 Katar 939 42 Vereinigte Arabische Emirate 936 43 Oman 932 43 Ukraine 932 45 Kasachstan 930 46 Serbien 928 47 Saudi-Arabien 927 48 Bulgarien 925 48 Tunesien 925 50 Libanon 924 51 Jordanien 921 52 Malediven 920 53 Montenegro 919 54 Mauritius 916 54 Rumänien 916 54 Tonga 916 57 Armenien 913 58 Chile 911 58 Samoa 911 60 Sri Lanka 908 61 Bahamas 906 61 Barbados 906 63 Kuba 905 64 Türkei 904 65 Algerien 903 66 Mazedonien 900 67 Malaysia 898 68 Brunei 897 69 Costa Rica 895 70 Nordkorea 894 71 Mongolei 891 72 Georgien 887 73 Argentinien 884 73 Fidschi 884 73 Usbekistan 884 76 St. Lucia 880 77 Albanien 878 78 Uruguay 875 79 Jamaika 872 79 Trinidad und Tobago 872 81 Moldawien 867 82 Seychellen 866 82 Turkmenistan 866 84 Palsetina 864 85 Thailand 863 86 Iran 860 87 Suriname 856 88 Marokko 850 89 Azerbaidschan 841 90 Kap Verde 840 91 Ägypten 830 92 Kirgisistan 825 93 Brasilien 822 93 Mexiko 822 95 Peru 818 96 Vietnam 816 97 Tadschikistan 812 98 Bhutan 810 99 Ecuadoer 806 99 Paraguay 806 101 Botswana 805 102 Botswana 800 102 Vanuatu 800 104 Philippinen 799 105 Indonesien 794 106 Panama 792 107 Myanmar 791 108 Guayana 787 109 Gabon 779 110 Namibia 777 111 Nicaragua 770 111 Südafrika 770 113 Indien 768 114 Swasiland 766 115 Sao Tome und Principe 760 116 Bolivien 758 117 Ruanda 757 118 Kolumbien 756 119 Kambodscha 752 120 Ghana 749 121 El Salvador 747 122 Dominkanische Republik 740 123 Kenia 737 124 Haiti 734 125 Dschibuti 730 125 Irak 730 127 Kongo 719 128 Osttimor 718 129 Venezuela 716 130 Bangladesh 701 130 Uganda 701 132 Laos 690 133 Solomon Inseln 688 134 Komoren 687 134 Togo 687 136 Simbabwe 685 137 Papua-Neuguinea 681 138 Nepal 677 139 Senegal 668 140 Sudan 667 141 Äthiopien 663 142 Burundi 656 142 Syrien 656 144 Honduras 651 145 Jemen 648 146 Gambia 646 147 Sambia 633 148 Liberien 631 149 Pakistan 630 150 Tansania 622 151 Malawi 620 152 Guatemala 619 153 Eritrea 613 154 Elfenbeinküste 611 155 Äquatorial Guinea 609 156 Guinea-Bissau 608 157 Lesotho 605 158 Benin 594 158 Kamerun 594 160 Afghanistan 592 161 Madagaskar 589 162 Mauretanien 585 163 Angola 579 164 Mozambik 572 165 Burkina Faso 560 166 Kongo 556 167 Sierra Leone 553 168 Guinea 524 169 Nigeria 513 170 Somalia 483 171 Sudan 475 172 Tschad 424 173 Zentralafrikanische Republik 421 174 Mali 420 175 Niger 388 Quelle: Save the Children;

Höhere Punktzahl (maximal 1000) = besseres Ergebnis;

Rang 1 bis 39: Wenige Kinder ohne Kindheit

Rang 40 bis 115: Einige Kinder ohne Kindheit

Rang 116 bis 157: Viele Kinder ohne Kindheit

Rang 158 bis 175: Die meisten Kinder ohne Kindheit

Für das Ranking der 175 Staaten wurden bestehende Datensätze ausgewertet, der Großteil von ihnen erhoben durch UN-Organisationen. Maximal können die Staaten 1000 Punkte erreichen, unterteilt in acht Kategorien:

Kindersterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren

Mangelernährung bei Kindern unter vier Jahren

Einhaltung der Schulpflicht

Häufigkeit von Kinderarbeit

Häufigkeit von Kinderehen

Rate der Teenager-Schwangerschaften

Vertreibung der Bevölkerung durch Krieg

Tötungsdelikte gegen Kinder

Kinder wie Raheela haben es demnach besonders schwer - in Afghanistan geht fast jedes zweite Kind nicht zur Schule, genauso viele sind mangelernährt, und knapp 30 Prozent der Bevölkerung von 5 bis 17 Jahren müssen arbeiten. Raheelas Heimatland (592 Punkte, Rang 160) ist dem Bericht zufolge neben Jemen (648 Punkte, Rang 145) und Syrien (656 Punkte, Rang 142) für Kinder einer der gefährlichsten Orte der Welt.

"In diesen Staaten treten mehrere Faktoren gleichzeitig auf. Kinder haben kaum eine Chance auf eine unbeschwerte Kindheit", sagt Jacqueline Dürre, Regionalreferentin von Save the Children für den Nahen Osten. Heute leben ihr zufolge so viele Kinder in Krisengebieten wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Die größte Gefahr für Minderjährige geht nicht von Kämpfen selbst aus - nur 1,5 Prozent der Kinder in Krisengebieten sterben in direktem Zusammenhang mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Sondern von der fehlenden Infrastruktur, den nicht vorhandenen Krankenhäusern, der Mangelernährung und der schnellen Verbreitung von Krankheiten.

Save the Children betont, dass es zurzeit keine verlässlichen Zahlen zu minderjährigen Todesopfern in Konfliktgebieten gibt. Aus Syrien, Jemen und vielen anderen Staaten sind nur veraltete Daten vorhanden, die zum Teil den aktuellen Konflikt nicht widerspiegeln.

Save the Children gibt die Untersuchung in diesem Jahr zum zweiten Mal heraus. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es auch gute Entwicklungen: In 95 der 175 untersuchten Staaten hat sich die Situation für Kinder dem Bericht zufolge verbessert.

Am unbeschwertesten leben demnach Kinder in Slowenien und Singapur - die Länder führen die Rangliste mit 987 Punkten an. Sie liegen damit noch vor Schweden und Norwegen. Deutschland folgt mit 978 Punkten auf Rang 12 - mit dieser Punktzahl lag die Bundesrepublik im vergangenen Jahr auf Platz 10.

"Auf den ersten Plätzen unterscheiden sich die Staaten nur durch wenige Punkte. Man kann davon ausgehen, dass Kinder in diesen Staaten eine gute Kindheit erleben", sagt Dürre. Slowenien zeichne sich insbesondere durch sehr wenige Teenager-Schwangerschaften und eine geringe Sterblichkeitsrate bei Kindern aus.

Anders sieht das in den USA (Rang 36, 945 Punkte) aus: Dort ist Zahl der Tötungsdelikte an Kindern fünfmal so hoch wie in Deutschland - und auch Teenager werden dreimal häufiger schwanger. "Das sind Faktoren, die eine Kindheit frühzeitig beenden", sagt Dürre.

Schwierige Datenerhebung

Der Report erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Datenerhebung ist nicht ohne Lücken: Oft fehlen Informationen gerade aus Ländern, in denen die Situation von Kindern besonders schlecht ist. "Im Kriegsfall hat akademische Forschung keine Priorität", sagt Dürre.

Deshalb bilde das Ranking die Lebenssituation von Kindern in akuten Krisengebieten nur bedingt ab. "Verlässliche, aktuelle Daten aus Syrien oder Jemen gibt es momentan nicht." Armut, Kriege und Diskriminierung von Mädchen seien aber weiterhin die größten Gefahrenquellen für Kinder.

Zum Report: Der Internationale Kinderreport der Hilfsorganisation Save the Children erscheint 2018 zum zweiten Mal. Anlass ist der Weltkindertag am 1. Juni. Der Report wertet bestehende Datensätze aus, die fast ausschließlich durch UN-Organisationen erhoben wurden.

Alle acht Faktoren, die der Report untersucht und die in das Ranking einfließen, werden gleich gewichtet. Besonders hohe Werte (Schulbesuch) oder niedrige Quoten (Mangelernährung) wertet Save the Children als Grundvoraussetzung dafür, dass ein Kind eine gute Kindheit haben kann. Eine Garantie sind sie freilich nicht. Für andere wichtige Faktoren (zum Beispiel die Häufigkeit sexueller Gewalt, Kinderhandel oder gefährliche Arbeitsbedingungen) lagen keine ausreichenden Datensätze vor, die einen systematischen Vergleich erlaubt hätten.