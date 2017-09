Horrorfilm wirbt für Blutspenden "Alle Typen willkommen"

In Horrorfilmen fließt häufig viel Blut - so auch in der Filmreihe "Saw". Was liegt da näher, die Werbung für den Film mit einer Kampagne fürs Blutspenden zu verbinden? Das dürfte sich auch das Medienunternehmen Lionsgate gedacht haben, als es darum ging, den neuen Streifen "Jigsaw" zu promoten.

Doch damit nicht genug. Die Horrorfilm-Werber nutzten die Motive auch für einen heftigen Seitenhieb gegen den Ausschluss vieler Homosexueller von der Blutspende.

"Alle Typen willkommen", lautet der Titel der Kampagne, an der sich acht Social-Media-Stars beteiligen. "Wir wollen, dass die Regeln geändert werden", sagte laut "New York Times" Mark Burg, der für die Plakate verantwortlich ist.

Die Plakate zeigen demnach unter anderem das schwule Model Shaun Ross oder die Transgender-Diva Amanda Lepore. Auch das sudanesische Model Nyakim Gatwech beteiligte sich an der Aktion. Filmproduzentin Grae Drake trug dabei Latexhandschuhe im kühlen Horrorlook um den Hals.

Wie bereits bei fünf vorangegangenen "Saw"-Streifen soll es zudem auch bei "Jigsaw" wieder einen "Blooddrive" durch mehrere US-Städte geben. Mit ihm sollen Menschen für den Horrorfilm begeistert und zu einer Blutspende gebracht werden. Für Blutkonserven soll es Freikarten geben. Seit 2009 kamen den Machern zufolge so bereits rund 120.000 Blutspenden zusammen.

Wie seit Kurzem auch in Deutschland, dürfen in den USA homosexuelle Männer nur dann Blut spenden, wenn sie mindestens ein Jahr enthaltsam gelebt haben. Die Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) verwies laut "New York Times" auf eben diese in den USA 2015 eingeführte Lockerung. Eine Sprecherin habe aber von "einem ersten Schritt" gesprochen. Weitere Studien zu dem Thema seien auf dem Weg.