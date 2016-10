Nachgespielte Schlacht von Hastings Immer diese fiesen Normannen

Es war einer der Wendepunkte der frühen Geschichte Englands - Im Jahr 1066 besiegte das normannische Heer unter Wilhelm dem Eroberer die Angelsachsen und brachte die Machtgefüge auf der Insel - und in Westeuropa - ziemlich durcheinander.

Die sogenannte Schlacht von Hastings war der Beginn des blutigen Kampfes um den englischen Thron, am Ende passierte das Undenkbare: Der Feind vom Kontinent, der Normanne, übernahm das britische Königreich.

Damit ist das letzte Wort in Hastings aber noch nicht gesprochen, der Kampf tobt auch 950 Jahre nach der Thronübernahme weiter: Jedes Jahr ziehen schwerbewaffnete Angelsachsen noch einmal für ihren König in den Kampf - im historischen Kostüm. In Hastings versuchen sie dann jedes Jahr aufs neue die normannischen Invasoren in die Flucht zu schlagen. Am Ende gewinnen jedoch immer die Normannen.

Trotz des bekannten Ausgangs wird das jährliche Historienspiel für die Zuschauer offenbar nicht langweilig. Schon Wochen im Voraus waren alle Tickets ausverkauft.