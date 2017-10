Herbst 2017 Im Schwarzwald liegt der erste Schnee

Knapp zwei Monate vor dem kalendarischen Winterbeginn ist im höchsten Mittelgebirge Deutschlands der erste Schnee liegengeblieben. Der Feldberg im Schwarzwald zeigte sich unter einer dünnen Schneedecke. Der knapp 1500 Meter hohe Gipfel und seine Umgebung seien damit erstmals nach dem Sommer weiß gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Erster Schnee im Oktober ist demnach auf dem Feldberg üblich. Zum Rodeln oder Skifahren reicht er jedoch nicht. Der Feldberg ist das größte und bedeutendste Skigebiet Baden-Württembergs. Wann die Saison beginnt, ist noch unklar.

Auf zahlreichen Gipfeln im Allgäu und in den bayerischen Alpen war bereits Anfang Oktober erster Schnee liegen geblieben. Aktuell erwartet der DWD oberhalb von 1500 Metern dort fünf bis zehn, in hoch gelegenen Staulagen 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee.

In den übrigen Teilen Deutschlands zeigt sich der Herbst zu Wochenbeginn meist regnerisch. Tief "Elmar" bringt laut DWD zahlreiche Wolken und Niederschläge. Nur im Norden und im Osten gibt es Lücken in der Wolkendecke. Die Temperaturen sollen zwischen 8 und 15 Grad liegen. An der Nordsee und auf Berggipfeln kann es stürmische Böen geben. In der Nacht zu Dienstag soll es im Westen und Süden regnen, die Luft kühlt auf elf bis sechs Grad ab.

Am Dienstag bleibt es laut DWD bewölkt und regnerisch. Nur am Ober- und Hochrhein soll es etwas klarer werden, mit Temperaturen von 10 bis 17 Grad wird es etwas wärmer. Der Wind weht schwach bis mäßig. Erst am Mittwoch lässt der Regen von West nach Ost allmählich nach, die Wolkendecke lockert auf. Längere freundliche Abschnitte soll es aber nur im Südwesten geben.