Schottische Pferdefriseurin Mehr als Scherereien

In der schottischen Grafschaft North Lanarkshire, nahe der Stadt Airie, betreibt Jillian Scott eine Art Friseursalon - für Pferde. Im Winter kann es hier empfindlich kalt werden. "Wenn die Tiere arbeiten oder trainiert werden, schwitzen sie stark unter dem dicken Winterfell und holen sich dann bei niedrigen Temperaturen schnell eine Erkältung", erklärt Scott. Die Lösung? "Eine Teilschur", meint die 30-jährige Schottin.

Und damit meint Scott keine lieblos ins Fell gesäbelten Löcher, sondern: Kunst. Mit ihren außergewöhnlichen Pferderasuren hat sie es inzwischen zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Peace-Zeichen, Blümchen oder Pokémons sind dabei sicher nicht jedermanns Sache. Aber wenn Scott einen Fuchs zum Leoparden schert oder einem Schimmel einen Zebra-Look verpasst, sind nicht nur die Pferdebesitzer begeistert. Elegant sieht das aus und ein bisschen unwirklich.

Mit gerade mal zwölf Jahren bekam sie von ihren Eltern eine Schermaschine geschenkt. "Am Anfang habe ich aus Spaß Sternchen, Herzen oder Namen ins Fell rasiert", erinnert sie sich. Vor etwa vier Jahren wagte sie sich an ihr erstes Ganzkörper-Design, probierte das Zebra-Muster an einem Welsh-Pony aus. Später folgten skeletöse Halloween-Varianten und großflächige Schriftzüge.

Es ist die Mischung aus Phantasie, Fingerfertigkeit und Liebe zum Tier, die den Erfolg von Scott ausmacht. Inzwischen hat sie knapp 14.500 Abonnenten auf Facebook. Auch mit nervösen oder sehr ungeduldigen Pferden scheint die Stylistin gut zurechtzukommen: "Ich bin so glücklich über Troopers Schur heute! Kann Jillian gar nicht genug danken!", schreibt eine Kundin auf der Facebook-Seite. "Hätte nie gedacht, dass ich eines Tages erleben würde, dass mein Pferd ohne Beruhigungsmittel eine Schur übersteht, ein wirklich talentiertes und reizendes Mädchen!"

Eine Kunstrasur, "also auch das verrückte Zeug", kostet gerade mal 60 Pfund, umgerechnet 69 Euro. Drei Stunden braucht Scott dafür, nicht wesentlich länger als für eine ganz normale Schur. "Manche Pferde genießen es sehr", erzählt sie. "Sie trinken und fressen dabei, ganz entspannt." Andere hingegen hätten eine echte Abneigung gegen das Geräusch der Schermaschine: "In diesem Fall machen wir keine komplizierten Muster, sondern kommen so schnell es geht mit der Rasur zum Ende."

Mit wachsender Bekanntheit der Pferdefriseurin wurde auch Kritik laut. Die Tiere würden zum Objekt gemacht, unnötigen Strapazen ausgesetzt, Firlefanz sei das. Scott aber schwört auf die schweißmindernde und damit gesundheitsfördernde Wirkung der Winterrasur. "Außerdem unterbreche ich in keiner Weise ihre täglichen Abläufe und sorge dafür, dass die Schur stressfrei verläuft."

Selbst bei den "normalen" Schuren gibt es mindestens sieben Varianten, die sich danach richten, wie viel das Pferd schwitzt und ob es schnell friert. Beim "Hunter Clip" etwa bleiben die Beine und die Stelle, wo der Sattel aufliegt, unrasiert. Sie ist ideal für mittel bis schwer arbeitende Tiere.

Für ungewöhnliche Rasuren gibt es inzwischen Schablonen auf dem Markt - doch Scott trimmt weiter mit der freien Hand, ohne Vorlagen. Inspiriert habe sie einst die Arbeit einer neuseeländischen Kollegin, sagt sie. Es gab bereits einen Live-Wettkampf bei der BBC, den Scott für sich entscheiden konnte. Auch im Internet messen sich die Scherer bisweilen bei Online-Competitions, die sie schon mehrmals gewonnen hat.

Scott selbst besitzt nur drei Pferde, drei Hunde und zwei Hühner. Und das reicht ihr auch erstmal. Demnach steht eine Familiengründung noch nicht an. "Meine Tiere sind meine Kinder."