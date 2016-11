US-Wappentier Seeadler stürzt verletzt in Abwasserschacht

Es sind unsichere Zeiten in den USA. Da erscheint der Unfall zweier Seeadler wie ein Sinnbild für den Zustand des Landes. Für einen der beiden endete die Sache böse - und doch gab es ein Happy End.

Momentan weiß niemand so genau, was Donald Trump im Weißen Haus tun wird. Nach seinem Wahlkampf fürchten viele das Schlimmste für Minderheiten im Land, an mehreren Orten kam es in der zweiten Nacht in Folge zu Demonstrationen gegen den designierten Präsidenten.

Trump beschwerte sich auf Twitter über die Proteste, die von den Medien angezettelt worden seien. Er hatte in seiner Siegesrede versprochen, das Land einen zu wollen; doch momentan, so scheint es, sind die USA so gespalten wie selten zuvor.

In diesen Zeiten sind die Menschen ganz besonders empfänglich für Symbolik - und so lässt sich auch ein kleiner Vorfall in Orlando sofort auf die Lage der Nation beziehen.

Zwei Seeadler lieferten sich in der Stadt in Florida einen Kampf und landeten schließlich in einer Rinne am Straßenrand. Ein "Storm Drain", wie die US-Amerikaner sagen. Gleich zwei der majestätischen Wappentiere steckten in einem Gully fest.

90 Minuten lang verharrten die Adler dort, Sicherheitskräfte sperrten den Ort ab, Experten wurden herbeigerufen, Dutzende Passanten beobachteten die Szene, der lokale Sender WFTV übertrug live auf Facebook. Drei Millionen Menschen schauten dem Sender zufolge zu.

Als ein Mann sich den Adlern näherte, flog der eine schließlich davon - und der andere, schwerer verletzte Vogel stürzte in den Schacht.

Wie das "Time Magazine" auf seiner Website berichtet, interpretierten Social-Media-Nutzer den Vorfall als Metapher auf das Land unmittelbar nach dem überraschenden Wahlergebnis.

I just watched a Facebook Live video of emergency crews trying to rescue a bald eagle stuck in a sewer drain. If that's not a metaphor — Candy Hearts ☕ (@CandyHeartsBand) 10. November 2016

Some Americans might be feeling the same way



Bald eagle stuck in storm drain in Florida. LIVE VIDEO: https://t.co/OXDzdvLqqH #abc15 pic.twitter.com/I2t7qHULUn — ABC15 Arizona (@abc15) 10. November 2016

Wait...a Bald Eagle just flew into a sewer drain & they're trying to figure out how to save it?! Can't be real...too on the head #Election — Eric Racy (@EricJRacy) 10. November 2016

Wenn man bei der Symbolik bleiben will, scheint übrigens nicht alles verloren: Unter dem Applaus der Passanten konnten Feuerwehrleute das verletzte Adler-Weibchen wenig später aus der Kanalisation befreien. Tierärzte versorgten das Tier, wie WFTV berichtet. Es werde sich erholen und könne in sechs Wochen wieder in die Freiheit entlassen werden.