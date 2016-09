Sicherheitskonzept für Oktoberfest "Jeder Wiesn-Besucher kann sich sicher fühlen"

"Auf eine friedliche Wiesn!", wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) beim Fassanstich zur Eröffnung des Oktoberfests rufen. Und damit auch gleich das Hauptthema der diesjährigen Veranstaltung formulieren.

Seit den Anschlägen von Würzburg und Ansbach sowie dem Amoklauf von München fragen sich viele, ob die von Millionen Menschen aus dem In- und Ausland besuchte Großveranstaltung Ziel eines Attentats werden könnte.

"Jeder Besucher kann sich auf dem Oktoberfest sicher fühlen", sagte Polizeivizepräsident Werner Feiler am Mittwoch bei der Präsentation des aktuellen Sicherheitskonzepts. Konkret sehen die Maßnahmen folgendermaßen aus: Mehr Polizisten, mehr Videokameras, mehr Ordnungskräfte und intensivere Kontrollen sollen auf dem erstmals rundum eingezäunten Gelände die Sicherheit gewährleisten.

Die Polizei hat bis zu 600 Beamte im Einsatz, rund 100 mehr als in den Vorjahren. Bis zu 29 Videokameras statt bisher 19 liefern Bilder vom Festgelände. Die Stadt hat zudem 450 Ordnungskräfte engagiert, etwa 200 mehr als im Vorjahr. Wie bereits angekündigt, wird das Mitführen von Rucksäcken und großen Taschen auf dem Veranstaltungsgelände verboten sein.

Der Stadtrat ermöglichte das im Frühjahr ursprünglich noch abgelehnte Einzäunen des gesamten Geländes. Die Zäune wurden erst in dieser Woche aufgebaut. Sie sind so feinmaschig, dass niemand einfach hinüberklettern kann. Außerdem sind sie so flexibel, dass sie im Fall einer Panik in Sekunden geöffnet werden können.

Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen seien präventiv zu verstehen, betont die Polizei. "Es gibt keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung", so Vizepräsident Feiler.

Auf der Webseite sicherewiesn.de geben Frauenschutzorganisationen Tipps für einen unbeschwerten Besuch des Oktoberfestes. Sie warnen vor K.o.-Tropfen und bieten eine App an, auf der Mädchen und Frauen alle wichtigen Infos, Telefonnummern aber auch eine separate Notruffunktion abrufen können. Das Oktoberfest beginnt an diesem Samstag in München und dauert bis zum 3. Oktober.

Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) bemühte sich, die Sicherheitsdebatte aufzulockern: "Alle Wiesn-Biere sind absolut sicher, man braucht für diese auch keinen Rucksack."