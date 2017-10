Simbabwes First Lady Bericht über getragene Unterwäsche von Grace Mugabe sorgt für Ärger

Nach einem Bericht über eine Kleiderspende von Simbabwes First Lady Grace Mugabe hat die Polizei den Journalisten Kenneth Nyangani festgenommen. Dieser hatte zuvor in der Zeitung "NewsDay" gemeldet, Mugabe soll bei der Aktion eines Abgeordneten der regierenden Partei Zanu-PF gebrauchte Unterwäsche und Nachthemden abgegeben haben.

Dem Mitarbeiter der unabhängigen Zeitung "NewsDay" drohe eine Strafanzeige wegen Verleumdung, teilte die Organisation Simbabwische Anwälte für Menschenrechte (ZLHR) mit. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte die Festnahme als "gezielte Taktik, ihn und andere Journalisten zu belästigen und einzuschüchtern, um sie davon abzuhalten, ihre Arbeit zu tun." Nyangani müsse sofort und bedingungslos freigelassen werden.

Laut "NewsDay" hatte der Abgeordnete Esau Mupfumi Altkleider an Parteianhänger verteilt und erklärt, die gespendeten Kleider stammten von der 52-jährigen Gattin von Präsident Robert Mugabe. "Ich habe auch Unterhosen für euch, mir wurde gesagt, dass eure eigenen in keinem guten Zustand sind, also kommt bitte und holt euch euren Anteil", zitierte das Blatt den Abgeordneten.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Simbabwe können sich viele Menschen keine neuen Kleider leisten und greifen deshalb zunehmend auf Altkleider zurück. Die meisten gebrauchten Kleidungsstücke, darunter auch Unterwäsche, stammen aus westlichen Nationen und werden über Mosambik nach Simbabwe importiert. Dort war der Verkauf gebrauchter Kleidung ursprünglich verboten, doch wurde das Verbot vor zwei Jahren aufgehoben. Das Verteilen von T-Shirts ist etwa bei politischen Kundgebungen durchaus üblich - aber nur von Neuware.

Grace Mugabe dagegen ist als First Lady für ihre extravaganten Einkaufstouren im Ausland bekannt - und hatte bereits zuvor mit umstrittenen Vorstößen für Furore gesorgt. 2015 verkündete sie, sie wolle aus Solidarität mit Hungernden weniger essen, zuletzt war sie im Zusammenhang mit einer Prügelattacke auf das südafrikanische Model Gabriella Engels in die Kritik geraten - Mugabe beteuert allerdings ihre Unschuld.

Grace Mugabe gilt als mögliche Nachfolgerin ihres 93-jährigen Mannes Robert Mugabe, der seit 1987 Präsident ist.