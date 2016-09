Goldener September Jetzt wird's wieder heiß

Mit Hoch "Johannes" kehrt nach ein paar trüben Tagen der Sommer nach Deutschland zurück. Das Hoch bestimme bis zum Wochenende das Wetter und werde durch Warmluft aus dem Mittelmeerraum verstärkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Zuvor gebe noch Tief "Netti" den Ton an. Am Dienstag sind "Nettis" Auswirkungen aber nur noch an den Alpenrändern zu spüren, dort kann es regnen, während die Temperaturen durchgehend wieder über der 20 Grad-Marke liegen dürften - weit entfernt jedoch vom mit 37,9 Grad bisher heißesten Tag des Jahres.

"Die Lücke, die Netti auf dem Weg nach Osteuropa hinterlässt, wird von dem Hoch Johannes gefüllt", sagte ein DWD-Sprecher. Die Folge: Das Sommer-Feeling kommt spätestens Mittwoch zurück. "Am Donnerstag kann sogar mit Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad gerechnet werden", hieß es weiter. Das sei dann schon im Bereich der "maximalen Möglichkeiten" im Monat September.

Im historisch wärmsten September, den die Meteorologen verzeichneten, seien im Jahr 1911 Höchsttemperaturen von 36 Grad gemessen worden. Insgesamt sprechen die Metrologen 2016 von einem recht warmen Sommer, mit allerdings nur durchschnittlich viel Sonnenschein.