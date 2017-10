"Star Wars"-Modell im Vorgarten Möge der Nachbar mit dir sein

Zwei Stockwerke hoch, das Cockpit mit Kanonen und roten Leuchten ausgerüstet: Im US-Bundesstaat Ohio hat Nick Meyer ein halbes Jahr Zeit in das Modell eines Angriffstransporters (AT-AT) aus "Star Wars" investiert. Pünktlich zu Halloween bereitet das Modell in seinem Vorgarten Kindern und Besuchern eine Freude.

"Wir sind beide ziemlich begabt, aber das ist auch keine Raketenwissenschaft", sagte der 39-jährige Meyer über den Bau, den er zusammen mit seinem Freund Anthony Paroda errichtet hat. Rund 1500 Dollar gaben sie für Material aus. Für ein neues Halloween-Modell im kommenden Jahr haben einige Besucher bereits gespendet. Nicole Drake entdeckte den AT-AT auf ihrem Heimweg: "Ich musste einfach anhalten", erzählte die 26-Jährige.

Mit ihrer Leidenschaft sind die Meyers in den USA nicht allein. Immer wieder sorgen dort Bastler mit ihren ausgefallenen Kreationen für Furore. 2013 hatte ein Nachbar eines Mannes im US-Bundesstaat Oklahoma sogar die Polizei gerufen, nachdem er vermutete, ein echter Mord könne vorgefallen sein. Der makabere Trend, sich zu dem Fest mit Ebola-Schutzanzügen zu zeigen, hatte 2014 für Ärger gesorgt - in dem Jahr grassierte in Sierra Leone eine Epidemie der Krankheit.

Meyers Installation dürfte da weniger umstritten sein. Als Vorlage diente ihm ein Spielzeugmodell, das er online erwarb. Und obwohl die Kanonen des AT-AT in Richtung der Nachbarn zeigen, ist man angesichts des grauen Kolosses bislang gelassen. Die achtjährige Brianna Johnson schwingt daneben ihr Lichtschwert. "Ich wünschte, ich könnte das bauen", sagte sie zu dem aus Sperrholz und Plastikrohren gebauten Modell, das eine Schaufensterpuppe im Stormtrooper-Look bewachen soll.

"Man muss es nur wollen" sagte Meyer zu der ausgefallenen Halloween-Deko. Seit sechs Jahren schon gestaltet er seinen Vorgarten zu Halloween, auch ein Mausoleum der Addams-Family und das Heck eines Piratenschiffs waren schon zu sehen. Bereits im November beginnen üblicherweise die Planungen für das nächste Jahr.

Für Meyer und seine Frau ist Halloween die schönste Zeit des Jahres. "Das Unheimliche, das Dekorieren, das sich Verkleiden und so zu tun, als sei man noch ein Kind - das hält mich jung", sagte Nick Meyer, der sich zu dem Tag als Darth Vader verkleiden will. Becky Meyer - zu Halloween dann Prinzessin Leia - sagte: "Ich habe irgendwie einen Ehemann gefunden, der es auch liebt."