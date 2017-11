Statistisches Bundesamt Immer mehr Kinder und Jugendliche in Heimen

In Deutschland wachsen zumindest zeitweise immer mehr Kinder und Jugendlichen in Heimen oder anderen betreuten Wohnformen auf. 53.300 Kinder oder Jugendliche brachten Jugendämter im Jahr 2016 entsprechend unter, wie das Statistische Bundesamt mitteilte - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2014 betrug der Zuwachs 50 Prozent.

Besonders stark sei der Anstieg in der Altersgruppe der männlichen 16- und 17-Jährigen ausgefallen. Hier verdreifachte sich die Zahl der begonnenen Heimerziehungen in den vergangenen Jahren: von 7000 Unterbringungen im Jahr 2014 auf 21.600 im Jahr 2016. Ein Grund für das Plus ist nach Einschätzung der Statistiker die gestiegene Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge - also Jugendliche, die ohne Familien auf der Flucht sind.

Anlass für die Mitteilung ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Kinder, die zu ihrem eigenen Schutz oder aufgrund widriger Umstände nicht mehr in der Familie versorgt werden können, haben nach Artikel 20 der Uno-Kinderrechtskonvention einen Anspruch auf staatlichen Schutz und Beistand. Dazu zählt auch die Sicherstellung ihrer Betreuung in Heimen oder anderen Wohnformen. Nach Artikel 22 der Konvention gilt dies auch für Flüchtlingskinder, die von der Familie getrennt leben.