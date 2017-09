Horror-Hommage Wie rote Ballons US-Polizisten in Schrecken versetzten

Die Polizei in der amerikanischen Kleinstadt Lititz im Bundesstaat Pennsylvania hat sich mit einem Facebook-Post an die "Witzbolde" gewandt, die in der Stadt rote Luftballons an Gully-Gittern festgebunden hatten. "Ein bestimmter Film kommt in zwei Tagen ins Kino, und ein Witzbold macht auf ganz eigene Art und Weise Werbung dafür", heißt es in der Nachricht des Lititz Borough Police Department. Dazu veröffentlichte sie Fotos der "Tatorte".

Man wisse die Kreativität zu schätzen, schreibt die Polizei, aber die Verantwortlichen sollten wissen, "dass wir komplett verängstigt waren, als wir die Ballons entfernt haben". Man bitte nun höflich darum, solche Aktionen in Zukunft zu unterlassen.

Rote Ballons, Gully, Angst? Das klingt nach Stephen Kings "Es": Der Horror-Epos aus dem Jahr 1986 wurde neu verfilmt, in den kommenden Tagen wird das Werk in den US-Kinos zu sehen sein, in Deutschland ab Ende des Monats. "Wenn ihr nicht sicher seid, wovon wir reden, sucht 'Es' und schaut euch den Trailer an", schreibt die Polizei in Lititz. "Aber wir empfehlen, dass ihr sie mit einem Freund oder Kollegen anschaut und dabei alle Lichter anlasst."

Tatsächlich gilt der Horrorclown Pennywise aus "Es" als eine der furchteinflößendsten Figuren. In dem Trailer zur Neuverfilmung ist ein kleiner Junge zu sehen, dessen Papierboot in der Kanalisation verschwindet. Er folgt dem Boot - und im Dunkel des Kanals taucht eine Fratze auf. Sekundenbruchteile nur. Aber das sitzt.

Die Polizei in Lititz bekam für ihren Facebook-Post viel Aufmerksamkeit, in zahlreichen US-Medien wurde darüber berichtet. Es folgte eine zweite Nachricht auf der Plattform, auch diese wurde in halb-scherzhaftem Ton verfasst. Die Ermittlungen laufen demnach auf Hochtouren. "Keine Sorge, wir werden die verantwortliche Person oder 'Sache' ganz schnell festnehmen."