Stockholm Bus im Stadtzentrum explodiert - wohl keine Passagiere an Bord

Ein Bus ist in der Stockholmer Innenstadt explodiert und in Flammen aufgegangen. Passagiere seien nach ersten Erkenntnissen nicht an Bord gewesen, teilte die Polizei über Twitter mit. Der Busfahrer wurde demnach in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei gehe von einem Verkehrsunfall aus, hieß es.

Bilder in schwedischen Medien zeigen, wie der Bus komplett in Flammen steht und sich eine Rauchwolke über der Stockholmer Skyline hinwegzieht.

JUST NU: Buss övertänd i centrala Stockholm – kraftig explosion https://t.co/JEtNQBv3ka pic.twitter.com/676gxl70J8 — Expressen (@Expressen) 10. März 2019

Die Explosion soll sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs im Stadtteil Norrmalm ereignet haben. Das Gebiet um den Explosionsort wurde weiträumig abgesperrt. Behörden zufolge könnte der Bus mit Barrieren an einem Tunneleingang kollidiert sein.