Stadtteil Mitte In Berlin ist wieder der Strom ausgefallen

Etwa zwei Wochen ist es her, dass zahlreiche Berliner Haushalte mehr als 30 Stunden lang keinen Strom hatten. Nun gibt es in der Stadt erneut Probleme mit der Energieversorgung: Rund um den Alexanderplatz im Stadtteil Mitte kam es nach Angaben des Versorgungsunternehmens Stromnetz Berlin am Dienstagabend zu einer Störung.

Demnach handelte es sich um eine Störung im Mittelspannungsnetzwerk. Ursprünglich sollte das Problem gegen 21.30 Uhr behoben sein. Später erklärte Stromnetz Berlin auf seiner Website jedoch, die Wiederversorgung werde voraussichtlich erst in der Nacht wiederhergestellt sein.

Nun dauert es wohl doch noch etwas mit dem Strom in #Mitte.



Laut https://t.co/0UkBLRl3Do

bis 01.30 Uhr. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 5. März 2019

Im Berliner Stadtteil Köpenick war es am 19. Februar mittags zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Mehr als 31.000 Haushalte und fast 2000 Gewerbebetrieben waren betroffen. Grund für den Stromausfall war ein bei Bauarbeiten durchgetrenntes Kabelsystem. Erst am Abend des 20. Februars hatten alle betroffenen Haushalte wieder Strom.