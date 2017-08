Sturm "Harvey" in Texas 30.000 Texaner vorübergehend ohne Obdach

Der Tropensturm "Harvey" hat den US-Bundesstaat Texas weiter fest im Griff. Rettungskräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Fluten. Die Küstenwache sprach von mehr als 3000 Menschen, die allein am Montag aus den überschwemmten Gebieten gerettet worden seien. Pro Stunde gingen etwa tausend Notrufe ein, sagte Mitglied Mike Hart laut CNN.

Bisher bestätigten die Behörden offiziell drei Tote, manche US-Medien berichteten von noch höheren Zahlen. Nachdem am Wochenende bereits zwei Todesopfer in Texas gemeldet worden waren, teilte die Polizei von Montgomery County am Montag mit, eine Frau sei in der Stadt Porter ums Leben gekommen, als ein Baum auf ihr Haus stürzte. Der Sender KHOU berichtete von sechs Insassen eines Kleinbusses, der im Hochwasser abgetrieben sei. Es werde befürchtet, dass die Menschen tot seien. Zahlreiche Menschen werden zudem noch vermisst.

SPIEGEL ONLINE

Nach Einschätzung der Behörden könnte der Sturm in Texas bis zu 30.000 Menschen vorübergehend obdachlos machen. 54 Bezirke wurden zu Notstandsgebieten erklärt. Besonders betroffen ist die Millionenmetropole Houston, in deren Großraum 6,5 Millionen Menschen leben. Dort rettete die Polizei allein seit Montagmorgen etwa tausend Menschen.

US-Präsident Donald Trump reist am Dienstag mit seiner Ehefrau Melania in die texanische Stadt Corpus Christi, wo er sich über die Rettungsmaßnahmen informieren wird. Später will er nach Austin reisen, die Hauptstadt des Bundesstaates.

Schnelle Besserung der Flutsituation ist nicht in Sicht. Der Nationale Wetterdienst warnte weiter vor sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen. "Harvey" könnte nach Einschätzung von Meteorologen des National Hurrican Center am Dienstag leicht ostwärts wandern und damit auch Teile Louisiana erreichen. Auch für diesen Bundesstaat rief Trump den Ausnahmezustand aus.

In einer aktuellen Mitteilung des Hurrican Centers wird vor den "anhaltenden, katastrophenartigen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen" gewarnt (hier lesen Sie mehr zu der Frage, ob der Klimawandel hinter der Flutkatastrophe steckt).

In Louisiana hatte es schon in den vergangenen Tagen heftig geregnet. Der Gouverneur des Bundesstaates, John Bel Edwards, sagte am Montag, Louisiana stehe das Schlimmste aller Wahrscheinlichkeit nach noch bevor.

Sorge vor erhöhten Gesundheitsrisiken

Die verunreinigten Hochwasserfluten erhöhen laut Gesundheitsexperten die Risiken bakterieller Infektionen und von Moskitos übertragener Krankheiten. "Wir sprechen hier von Hunderten verschiedenen Typen von Bakterien und Viren", sagte Ranit Mishori von der medizinischen Fakultät der US-Universität Georgetown.

Robert Glatter, Notarzt am New Yorker Lenox-Hill-Krankenhaus, warnte besonders vor dem erhöhten Risiko, an Cholera zu erkranken: "Die Ausbreitung von Cholera ist eine der schwerwiegendsten Gefahren nach jeder Naturkatastrophe, aber besonders nach Überflutungen infolge eines Hurrikans." Cholera-Bakterien werden durch verunreinigtes Trinkwasser und Essen übertragen und lösen starken Durchfall aus.

"Harvey" hat auch drastische Auswirkungen auf die Energiebranche: Raffinerien, Verladeterminals und Bohrplattformen wurden geschlossen. "Harvey" ist mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde der heftigste Sturm in Texas seit 1961.