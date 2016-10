Südhessen Leichte Erdbeben bei Darmstadt

Bei Darmstadt hat am Freitagabend die Erde gebebt. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 3,0 befand sich nach Angaben des Hessischen Erdbebendienstes zwischen Darmstadt-Arheilgen und Erzhausen, westlich der B3.

Daneben verzeichnete das Hessische Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie zwei weitere Beben an diesem Abend: eines in Griesheim mit einer Stärke von 2,4 und eines in Dieburg mit 1,4. Das stärkste Beben um kurz nach 18 Uhr sei mit einem passierenden Lkw vergleichbar, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Polizei und Rettungsdienst erhielten Dutzende Anrufe besorgter Bürger. Ob bei dem Beben jemand verletzt wurde oder ob es Sachschäden gab, ist derzeit nicht bekannt.