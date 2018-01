Südkorea Dutzende Tote und Verletzte bei Brand in Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Südkorea sind mindestens 41 Personen gestorben. Mehr als 40 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der südöstlichen Stadt Miryang verletzt, wie südkoreanische Sender berichteten. In der Klinik sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks etwa hundert Patienten aufgehalten haben.

Rettungskräfte versuchten, noch verbleibende Patienten aus dem Krankenhaus zu bringen. Die Arbeiten wurden durch dichte Rauchwolken behindert. In dem Krankenhaus sollen vor allem ältere Patienten gelegen haben.

Es werde vermutet, dass das Feuer in der Notaufnahme im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen ist. Die Ursache ist bisher unklar. Aus einem Nebengebäude der Klinik, in dem sich ein Pflegeheim befunden haben soll, wurden den Berichten zufolge mehr als 90 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Stadt Miryang liegt etwa 280 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul.