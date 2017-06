Humanitäre Krise in Südsudan 15 Kinder sterben wegen verschmutzter Impfspritzen

Nyaruach Matai ist eine Vertriebene aus Kok in der Gemeinde namens Leer. Wegen der traumatischen Erlebnisse, die sie in ihrer Heimat erlebt hat, will sie nicht mehr auf dem Festland leben. Sie habe sich auf eine eigentlich unbewohnbare Insel in den Sudd-Sümpfen gerettet, sagte sie Oxfam-Mitarbeitern.