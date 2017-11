Autounfall in Sydney Frau fährt in Schulgebäude - zwei Kinder tot

Eine Autofahrerin ist in Sydney mit ihrem Wagen in das Holzgebäude der Banksia Road Public School gekracht und hat dabei zwei achtjährige Jungen getötet. Mindestens 20 weitere Kinder seien verletzt worden, mehrere von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei.

Die 52-jährige Fahrerin blieb laut Polizei und Rettungskräften unverletzt. Sie sei für obligatorische Blut- und Urintests in eine Klinik gebracht worden. Ein Polizist sagte, man gehe nicht davon aus, dass die Fahrerin vorsätzlich in die Schule gefahren sei. Es handele sich um ein sehr tragisches Ereignis.

Die Notfall-Einsatzleiterin des Bundesstaats New South Wales, Stephanie Radnidge, sagte, am Ort des schrecklichen Unfalls habe es zahlreiche verzweifelte Kinder und Lehrer gegeben. "Es war offensichtlich die Hölle." Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich den Angaben zufolge 24 Schüler und ein Lehrer in dem Klassenzimmer der Schule im südwestlichen Stadtteil Greenacre.