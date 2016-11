Zugchaos auf Sylt "Momentan wäre ich lieber in Bayern"

Sylt, das steht eigentlich für Entspannung. Viele Bewohner der Nordseeinsel sind in diesen Tagen allerdings ziemlich genervt. Der Bürgermeister hat einen Brandbrief geschrieben, Klagen Hunderter Pendler werden laut, Bürgervorsteher Peter Schnittgard sagt: "Im Moment würde ich lieber in Bayern leben, da gäbe es so etwas nicht."

So etwas - das ist die Bahn. Nicht die viel gescholtene Deutsche Bahn, sondern die private Nord-Ostsee-Bahn (NOB). Sie verkehrt zwischen Hamburg und dem Bahnhof Westerland auf Sylt. In den vergangenen Tagen fuhr sie allerdings nicht nur um einiges seltener als normalerweise, sondern obendrein mit kürzeren Ersatzzügen.

In denen aber finden vor allem während der Stoßzeiten längst nicht alle Fahrgäste Platz. In manchen Zügen drängen sie sich bis in die Toiletten. Nun ist am Freitagmorgen in einem Pendlerzug zwischen Niebüll, dem letzten Halt auf dem Festland, und Westerland eine Frau zusammengebrochen, sie musste von Rettungskräften behandelt werden.

Kein geregelter Alltag mehr möglich

"4500 Pendler werden jeden Tag - eingepfercht wie Vieh - auf die Insel transportiert", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, dem NDR. In einem Schreiben an den Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein beklagen Häckel und andere Lokalpolitiker die "unzumutbaren Zustände".

Das öffentliche Leben auf der Insel leidet. Geschäfte bleiben geschlossen, Pflegekräfte können nach Schichtende nicht abgelöst werden, die Schule beginnt verspätet. Kindergartenkinder wurden wieder nach Hause geschickt, weil zu wenige Erzieherinnen zur Arbeit erschienen. "Ein Leben in geregelten Bahnen ist nur schwer möglich", heißt es in dem Brief.

Wie es in den Zügen aussieht, zeigt ein Facebook-Post der Sylter Rundschau:

Probleme mit der Bahn plagen die Sylter seit Wochen. Erst fielen wegen Bauarbeiten an den Gleisen zahlreiche Bahnen aus; der Autozug, mit dem die meisten Touristen auf die Insel reisen, verkehrte seltener. Als das Problem behoben schien, nahm die NOB vergangenen Freitag plötzlich 90 Waggons aus dem Verkehr. Sie werden vor allem von Pendlern genutzt, wegen der hohen Mieten leben viele Handwerker und Angestellte auf dem Festland.

Bei einer "Routinekontrolle" habe man Mängel an den Kupplungen festgestellt, teilte ein Sprecher des Bahnunternehmens NOB mit. Dass die Probleme allerdings überraschend auftraten, will nicht jeder auf der Insel glauben: Schon vor einigen Wochen war ein Zug der NOB ausgefallen, Grund auch damals die Kupplung.

Und so kämpfen die Pendler morgens und abends um Plätze in den eilig beschafften Ersatzzügen. "Eisenbahn-Nostalgikern kann ich die Fahrt sehr empfehlen", sagt Bürgervorsteher Schnittgard sarkastisch, "bei uns kann man Zugtypen der letzten 65 Jahre erleben."