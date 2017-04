Karfreitag Wo gilt heute Tanzverbot? Und sollte es abgeschafft werden?

Beim Gedanken an Ostern freuen sich viele vor allem über vier freie Tage. Für gläubige Christen aber ist der Anlass ein denkwürdiger: Am Karfreitag wurde Jesus wegen Aufruhrs und Gotteslästerung verurteilt und auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt - so steht es in der Bibel.

Aus diesem Grund zählt der Karfreitag neben etwa dem Totensonntag zu den stillen Feiertagen, und das bekommen auch Atheisten zu spüren. In ganz Deutschland gilt zumindest für einige Stunden ein öffentliches Tanzverbot. Zum Teil ist auch das Musizieren jeglicher Art verboten - Gottesdienste natürlich ausgenommen.

Wie denken Sie über die Regelung? Stimmen Sie ab:

Wann die DJs wieder hinter ihr Pult treten dürfen, regeln übrigens Gesetze auf Bundesländerebene. Hier der Überblick:

Baden-Württemberg : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Bayern : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Berlin : Tanzverbot von 4 bis 21 Uhr

: Tanzverbot von 4 bis 21 Uhr Brandenburg : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Bremen : Tanzverbot von 6 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 6 bis 24 Uhr Hamburg : Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr Hessen : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Mecklenburg-Vorpommern : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Niedersachsen : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Nordrhein-Westfalen : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Rheinland-Pfalz : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Saarland : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Sachsen : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Sachsen-Anhalt : Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr Schleswig-Holstein : Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr

: Tanzverbot von 2 bis 24 Uhr Thüringen: Tanzverbot von 0 bis 24 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung Ende vergangenen Jahres zwar etwas gelockert. Demnach darf kein Bundesland mehr Tanzveranstaltungen grundsätzlich verbieten, Ausnahmen müssen erlaubt werden. Grundsätzlich soll der besondere Schutz des Feiertags aber aufrecht erhalten werden.