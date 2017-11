Fotoprojekt zu Tattoo-Kunst Gemälde auf der Haut

Seit Jahrtausenden schmücken Menschen sich mit Tattoos, überall auf der Welt. Schon die berühmte Gletschermumie Ötzi war tätowiert. Die Bilder auf dem Körper waren Stammeskult, Seemannsschmuck oder dekorative Provokation. Das hat sich vor allem in den vergangenen Jahren geändert. Immer mehr Tätowierer werden auch als Künstler anerkannt. Zu Recht, denn manche Werke gehen gleich doppelt unter die Haut.

Das Fotobuch "Forever More" stellt eine ganze Reihe von Tätowierern vor, deren Arbeiten den Begriff "Kunst" verdient haben. In vierzehn Ländern auf vier Kontinenten sind die ausgewählten Künstler tätig - Herausgeberin Hannah Graves wollte eine möglichst bunte Mischung an Stilen und Persönlichkeiten zusammenbringen.

"Für mich haben die ausgewählten Künstler alle etwas zu sagen, über die Welt und über den Platz, den Tattoos darin mittlerweile einnehmen", sagt Graves. Sie selbst hat ihre erste Tätowierung im Alter von 15 Jahren stechen lassen - den Umriss eines Sterns auf der Hüfte. Mittlerweile ist sie fast überall tätowiert. Das Buch "Forever more" ist daher auch ein Herzensprojekt für Graves.

"Ich war sofort von der Idee begeistert", sagt sie. "Die Tattoowelt war schon immer sehr nett zu mir." Auf ihrer eigenen Haut mag Graves besonders die Tattoos, die nicht so gut gelungen sind. Denn die hat sich Graves selbst gestochen oder von Freunden stechen lassen, die das noch nie zuvor gemacht haben.

Kunst, Mumpitz, Experimente

Die Künstler im Buch "Forever more" haben hingegen schon Hunderte Tattoos gestochen. Einige von ihnen sind über Umwege zum Tätowieren gekommen. Miriam Frank hat beispielsweise zunächst Kommunikationsdesign studiert. In ihren Arbeiten lässt sie Kinderfantasien entstehen. Die Münchnerin nennt ihren eignen Stil liebevoll "Mumpitz".

Jade Tomlinson und Kevin James bilden das Duo "Expanded Eye", sie haben sich auf der Kunsthochschule in Norwich kennengelernt und sind beruflich unzertrennlich. Sie arbeitet auf Leinwand, mit Holz und auf der Haut. Ihre surrealistischen Werke schaffen sie gemeinsam, doch nur James tätowiert.

Der Deutsche Peter Aurisch hat ebenfalls die Leinwand für sich entdeckt. Dort probiert er gern neue Techniken aus. "Ich versuche immer darauf zu achten, dass ein Tattoo technisch so gemacht ist, dass man auch nach Jahren mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Auf der Leinwand kann man auch mal durchdrehen und ein Loch reinreißen oder sie einfach wegschmeißen", sagt er.

"Forever more" stellt eine Mischung aus Newcomern und altbekannten Szenegrößen vor. Einen Lieblingskünstler hat Graves nicht. Aber mit ihrem Faible für das Unperfekte ist sie in der Szene nicht allein. Auf die Frage, von welchem Kollegen Aurisch gern ein Tattoo hätte, antwortet er: "Von meiner Mutter."