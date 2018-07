Bei einer Explosion an der Technischen Universität Darmstadt sind zwei Studenten verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Demnach war gegen 22.50 Uhr eine Batterie in einer Werkstatt detoniert, in der unter anderem Rennwagen gebaut werden. Anschließend sei ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Wie genau es zu der Explosion kam, ist den Angaben zufolge bisher unklar. Die beiden Studenten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Sie sind den Angaben zufolge 20 und 22 Jahre alt.

Den Schaden, der durch die Explosion und den Brand entstand, bezifferte die Polizei in einer ersten Mitteilung mit etwa 5000 Euro.