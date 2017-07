Mutmaßliche Flüchtlingstragödie Acht Tote in Lastwagen in Texas entdeckt

Im Laderaum eines Lasters im US-Bundesstaat Texas haben Polizei und Feuerwehr acht Tote gefunden. Bei ihnen soll es sich um Migranten handeln. Wie die Polizei und die Feuerwehr mitteilten, wurden bei dem Vorfall fast 30 weitere Menschen verletzt. Unter den Toten in dem Fall von Schleuserkriminalität seien auch zwei Kinder, berichtete der Lokalsender KENS5 unter Berufung auf die Polizei.

Der Lastwagen wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Stadt San Antonio entdeckt, die nahe der Grenze zu Mexiko liegt. Die Opfer befanden sich Behördenangaben zufolge im Anhänger des Lastwagens. Insgesamt waren laut Sender Fox News 38 Menschen in dem Lastwagen, der Fahrer sei festgenommen worden. 20 Menschen kamen laut Feuerwehr in "ernstem oder sehr ernstem Zustand" in umliegende Krankenhäuser.

"Wir kamen an und entdeckten acht Tote im hinteren Teil des Lastwagens", sagte Polizeichef William McManus. "Wir haben es hier wahrscheinlich mit Menschenschmuggel zu tun." KENS5 zufolge handelt es sich bei den Menschen auf der Ladefläche um Migranten. Ein vergleichbarer Fall hatte sich im August 2015 an der Grenze zu Österreich ereignet, 71 Flüchtlinge erstickten qualvoll auf der Ladefläche eines Kühllasters.

Die Klimaanlage in dem Lastwagen hatte laut KENS5 nicht funktioniert. Außerdem habe es in dem Lkw nichts mehr zu Trinken gegeben. Die Höchsttemperaturen im Süden von Texas lagen in den vergangenen Tagen bei 40 Grad Celsius.

Auf Bildern von Überwachungskameras ist laut Polizei zu sehen, dass einige Menschen aus dem Lastwagen abgeholt wurden. Wie viele es aus dem Lkw heraus schafften, sei derzeit noch unklar, sagte McManus.

Ein Supermarktmitarbeiter hatte die Polizei gerufen, nachdem ihn eine Person aus dem Lastwagen um Wasser gebeten hatte. Die Heimatschutzbehörde ermittle, sagte der Polizeichef.