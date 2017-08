Unwetter über Texas Hurrikan "Harvey" überschwemmt Houston

Hurrikan "Harvey" hat in Houston im US-Bundesstaat Texas große Schäden hinterlassen. In der Millionenstadt führte sintflutartiger Dauerregen in vielen Teilen zu massiven Überflutungen. Menschen waren in Häusern eingeschlossen, Autos standen bis zu den Dächern im Wasser, eine Frau ertrank beim Verlassen ihres Wagens. Ein zweites Todesopfer fanden Helfer in der Küstenstadt Rockport nahe Corpus Christi. Dort hatte "Harvey" am Wochenende mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern das Festland erreicht.

Ein Hochdruckgebiet verhinderte, dass "Harvey" weiter ins Inland ziehen konnte. Er drehte Schleifen - und soll die Region laut Meteorologen noch bis zur Wochenmitte mit weiterem Regen überziehen.

Auch in anderen südlichen Teilen des US-Staates, besonders an der Küste am Golf von Mexiko, spitzte sich die Lage zu. Obwohl sich "Harvey" am Samstag von einem Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier zu einem Tropensturm abgeschwächt hatte, brachte er enorme Regenmengen mit sich. Hinzu kamen schwere Sturmschäden an Häusern, entwurzelte Bäume und umgestürzte Strommasten: Allein am Samstag waren mehr als 300.000 Einwohner ohne Stromversorgung.

In Houston mussten in der Nacht zum Sonntag mehr als tausend Menschen, die in ihren Fahrzeugen oder Häusern eingeschlossen waren, in Sicherheit gebracht werden. Manche trugen kleine Kinder oder Haustiere in den Armen. Eine TV-Moderatorin hielt während einer Livesendung einen Polizeiwagen an - um Hilfe für einen in den Wassermassen eingeschlossenen Lkw-Fahrer zu holen:

Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver's life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB — Hayley Jones (@meetmissjoness) 27. August 2017

Für weite Teile der Stadt wurde der Springflut-Notstand ausgerufen - die höchste Alarmstufe bei Überschwemmungen. "Diese Lage ist BESONDERS GEFÄHRLICH", warnte der Nationale Wetterdienst in Großbuchstaben auf Twitter. "SUCHT HÖHER GELEGENE GEBIETE AUF - JETZT."

US-Präsident Donald Trump kündigte auf Twitter an, das Katastrophengebiet zu besuchen, sobald es die Lage vor Ort erlaube. Bereits am Freitag hatte Trump auf Ersuchen von Gouverneur Abbott den Notstand ausgerufen: Damit können Regierungsgelder für Hilfsmaßnahmen rasch nach Texas fließen. Das Wochenende verbrachte Trump auf dem Präsidenten-Landsitz Camp David.

I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. August 2017

In Houston gingen unterdessen Tausende Notrufe ein, die Stadt öffnete Notunterkünfte. Die Rettungskräfte seien überall gefordert und es sei schwer auszumachen, wo die Region am schwersten getroffen wurde, sagte der Polizeisprecher Jason Spencer. Notrufe, bei denen es um Leben und Tod gehe, würden bevorzugt. "Es ist herzzerreißend", sagte er.

"Die Überschwemmungen in Houston sind dramatisch", sagte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, im US-Fernsehen. "Wir bemühen uns, Leben zu retten und so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen." Die Rettungsdienste rieten den Menschen, auf ihre Dächer zu klettern, um den rasant ansteigenden Wassermassen zu entkommen. Die Einwohner Houstons waren aber auch aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Abbott erklärte 50 Bezirke zu Notstandsgebieten. Viele Orte würden bald möglicherweise nur noch mit Booten zu erreichen sein, warnten die Behörden, manche Gebiete seien vielleicht auf Monate unbewohnbar.

Bezirkssheriff Ed Gonzalez bat die Behörden anderer Städte, mit Booten auszuhelfen. Einwohner wurden aufgerufen, sich nicht auf die Dachböden ihren Häuser zu retten, sondern auf die Dächer, damit sie aus der Luft geborgen werden könnten. Es sei möglich, dass in der Region phasenweise 75 bis 100 Millimeter Niederschlag pro Stunde fallen könnten - "so etwas haben wir noch nie erlebt", sagte Houstons Bürgermeister Sylvester Turner.

Der Bürgermeister von Rockport, Charles Wax, sprach von "verheerenden Schäden" und mehreren Verletzten. Dem örtlichen Sheriff zufolge hatten sich mehr als die Hälfte der gut 10 000 Einwohner trotz Evakuierungsaufrufen zum Bleiben entschlossen. Wax empfahl ihnen vor Eintreffen des Sturms, Namen und Sozialversicherungsnummer auf den Arm zu schreiben, damit sie im Todesfall leichter identifiziert werden könnten.